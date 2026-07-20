Какой срок работы телевизоров Sony: владельцы назвали реальный срок службы

Серьезные жалобы на современные телевизоры Sony встречаются относительно редко.

Телевизоры Sony уже много лет считаются одними из самых надежных на рынке. Многие владельцы до сих пор пользуются моделями, выпущенными 15–20 лет назад.

Однако современные устройства уже не всегда могут похвастаться такой долговечностью, пишет BGR. По словам пользователей, старые телевизоры Sony Bravia, выпущенные в 2000-х и начале 2010-х годов, нередко продолжают исправно работать спустя десятилетия. В интернете можно найти множество отзывов владельцев, которые утверждают, что их техника прослужила около 20 лет без поломок.

В то же время владельцы более новых моделей отметили, что срок службы современных телевизоров Sony чаще составляет 5-6 лет.

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Одной из причин эксперты называют изменение подхода к производству электроники. Современные телевизоры стали значительно сложнее, а многие комплектующие Sony закупает у других производителей. Кроме того, стремление компаний снизить себестоимость продукции также могло сказаться на долговечности техники.

При этом серьезные жалобы на современные телевизоры Sony встречаются относительно редко. Некоторые пользователи сообщили о программных сбоях или отдельных неисправностях спустя несколько лет эксплуатации, однако массовых проблем владельцы не отметили.

Еще одним преимуществом телевизоров Sony называют их ремонтопригодность. Владельцы и специалисты сервисных центров отметили, что многие неисправности можно устранить благодаря модульной конструкции устройств и доступности запасных частей. Исключением остается повреждение самой матрицы, ремонт которой зачастую экономически нецелесообразен.

Если телевизор начал работать некорректно, специалисты посоветовали сначала попробовать программные способы устранения неполадок. В частности, помочь могут обычная перезагрузка устройства, обновление программного обеспечения, проверка кабелей и смена разъема подключения. Если это не решит проблему, стоит обратиться в сервисный центр - в ряде случаев ремонт позволит продлить срок службы телевизора еще на несколько лет.

Владельцы также обратили внимание, что в ближайшие годы производство телевизоров Sony может измениться: компания планирует выпускать новые модели совместно с TCL.

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