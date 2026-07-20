Как понять, что эмоциональный интеллект человека на нуле: психолог назвала 4 особенности

Психолог рассказала, как по 4 привычкам понять, что перед вами человек с низким эмоциональным интеллектом.

Эмоциональный интеллект играет важную роль в отношениях с окружающими, помогает лучше справляться со стрессом и понимать чувства других людей.

Однако некоторые особенности поведения могут указывать на его недостаточное развитие. Психолог Уитли Лассен рассказала, какие привычки свидетельствуют о низком эмоциональном интеллекте и можно ли его повысить, пишет Parade.

По словам специалиста, низкий эмоциональный интеллект не означает, что человек по своей природе недобрый или незрелый. Нередко его причиной становятся особенности воспитания, отсутствие положительных примеров обращения с эмоциями в детстве, нейроразвитийные особенности, такие как аутизм, а также депрессия, тревожность, стресс и пережитые психологические травмы.

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Психолог выделила 4 привычки, которые могут указывать на низкий уровень эмоционального интеллекта.

Сниженная эмпатия. При ней человеку трудно сопереживать окружающим, поддерживать их в сложные моменты или проявлять интерес к их переживаниям. Это может выражаться в эмоциональной отстраненности и нежелании обсуждать чувства.

Защитная реакция на замечания. Люди с низким эмоциональным интеллектом нередко болезненно воспринимают обратную связь. Даже конструктивная критика может вызывать раздражение, обиду, слезы или желание немедленно оправдаться.

Эмоциональные срывы на близких. Если человеку сложно контролировать собственные эмоции, он выплескивает раздражение, тревогу или гнев на друзей и членов семьи. Как объяснила психлог, это вызвано недостаточно развитым навыком эмоциональной саморегуляции.

Потеря интереса к общению. Нежелание поддерживать разговоры, отказ от встреч с друзьями или отсутствие интереса к окружающим также могут быть признаками низкого эмоционального интеллекта. При этом подобное поведение иногда связано не только с особенностями эмоциональной сферы, но и с тревожными или депрессивными состояниями.

Как развивать эмоциональный интеллект

При этом Лассен подчеркнула, что эмоциональный интеллект можно развивать хоть всю жизнь. Для этого важно учиться признавать собственные ошибки, учитывать чувства других людей, проявлять искренний интерес к собеседнику и спокойно обсуждать конфликтные ситуации.

Кроме того, эффективным способом развития эмоционального интеллекта может стать работа с психотерапевтом. По словам Лассен, специалист поможет освоить стратегии управления эмоциями и справиться с психологическими проблемами, которые мешают полноценному общению с окружающими.

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