Учения людей, которых недавно мобилизовала Россия, заканчиваются, отметил глава Луганской ОВА.

Российские оккупанты в ближайшее время завершат обучение свежемобилизованных, вероятно, их отправят в Луганскую область.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале.

"В следующем месяце как раз завершается учебный курс свежемобилизованных и, скорее всего, они приедут в Луганскую область", - отметил он.

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Также, по данным главы ОВА, продолжается депортация людей с оккупированных территорий, проживающих неподалеку от линии фронта. "Рашисты боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ", - добавил он.

Мобилизация в России - что надо знать

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ якобы частичную мобилизацию, однако повестки получали не только граждане, находившиеся в запасе. Многие россияне покинули родину, в частности, уехали в Грузию.

В середине декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что враг готовит 200 000 захватчиков, чтобы бросить их на войну против нашего государства.

14 января западные СМИ писали, что власти России готовятся объявить новую волну мобилизации, чтобы отправить на фронт до 500 тысяч своих прихвостней.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что большое новое наступление российских сил на нашу страну запланировано на весну и начало лета.

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