Одна ошибка безнадежно портит вкус кофе: эксперты назвали простое решение, как этого избежать

Вероятно, вы замечали, что если кофе подогреть, он теряет свой вкус.

Вы, вероятно, замечали, что повторно подогретый кофе становится значительно более горьким и невкусным. Почему так происходит и как этого избежать, объяснило HuffPost.

Как отмечает издание, если вы не успели выпить горячий кофе и он остыл, то как бы вы его ни разогревали – в микроволновке, на плите или любым другим способом – напиток станет неприятным на вкус.

Директор по обучению и образовательным программам компании Stumptown Coffee Эмили Розенберг объяснила, что еще до обжарки кофейные зерна содержат кислоты и различные соединения, которые буквально "ждут" момента, чтобы превратиться в горькие вещества под воздействием нагрева.

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Зелёные (необжаренные) кофейные зерна содержат хлорогеновые кислоты. Во время обжарки они распадаются на хиновую кислоту (её вкус можно сравнить с хинином, содержащимся в тонике) и кофейную кислоту. Хотя хлорогеновая кислота также имеет горьковатый вкус, хиновая и кофейная кислоты ещё более горькие и терпкие.

"Любой кофе в той или иной степени горьковат. Но в свежесваренном кофе также присутствуют сладость и кислотность, которые уравновешивают горечь и создают сложный, приятный вкус", – говорит Розенберг.

Когда вы повторно нагреваете кофе, образуется еще больше хиновой и кофейной кислот. В результате напиток приобретает еще более горький, терпкий и резкий вкус, пояснила она.

Подогретый кофе лишен своих лучших компонентов

Директор по развитию кофейной культуры компании Blue Bottle Coffee Майкл Филлипс отметил: кофе буквально переполнен летучими соединениями, которые обеспечивают великолепный аромат и вкус.

"Но, как подсказывает само название, эти соединения очень нестойкие и легко разрушаются. Когда вы повторно подогреваете кофе, все лучшие компоненты постепенно исчезают, а в чашке остаются преимущественно горькие вещества, которые более устойчивы к нагреванию", – сказал Филлипс.

Кроме того, в большинстве чашек кофе плавают мелкие частицы молотого кофе. При повторном нагревании они продолжают экстрагироваться, из-за чего напиток становится еще более горьким.

"Кофе продолжает стоять в чашке, частицы перемешиваются, и процесс заваривания фактически продолжается. Вы и дальше извлекаете из него вещества, которые уже не хотели бы экстрагировать", – говорит Розенберг.

По её словам, процесс разогрева кофе можно сравнить фактически с повторным приготовлением.

"Вы же не ставите готовый пирог обратно в духовку, ведь он пересохнет, а его вкус и текстура полностью изменятся. То же самое можно сказать и о кофе. Это уже готовый продукт, и если продолжать его нагревать, вкус неизбежно изменится", – отметила эксперт.

Как заверила Розенберг, независимо от способа хранения кофе обладает наилучшим вкусом в течение первого часа или максимум полутора часов после приготовления.

Что лучше сделать вместо повторного нагрева кофе

Советы экспертов по этому поводу бывают разными – от "включайте микроволновую печь только на 80% мощности" до "подогревайте медленно на плите". Но Розенберг предлагает гораздо более простое решение, о котором многие даже не задумываются.

"У большинства людей, работающих из дома, уже есть термокружка. Дома мы обычно пьем из керамической чашки, которая остывает гораздо быстрее, потому что большая площадь поверхности соприкасается с воздухом. Поэтому я просто переливаю кофе в ту самую термокружку, которую обычно беру с собой, когда иду за кофе в кафе", – говорит эксперт.

Филлипс советует то же самое, но отмечает, что даже термос не сохранит идеальный вкус в течение всего дня.

"Через 30–45 минут вкус все равно начнет меняться, хотя кофе останется очень горячим. На самом деле вкус качественного кофе меняется по мере остывания, и многие профессионалы больше всего любят его именно тогда, когда он уже немного остыл. Лично мне она больше всего нравится при температуре около 52 °C, ведь тогда сладость ощущается лучше всего", – утверждает он.

Розенберг также рекомендует предварительно прогревать любую посуду, в которую вы наливаете кофе – тогда он дольше останется теплым.

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