Названа 'большая пятерка' животных, которых туристы мечтают увидеть в дикой природе

Самым популярным направлением среди любителей дикой природы стала Австралия.

Современные путешественники всё чаще отправляются в путешествия ради животных. Как сообщает Euronews, вместо львов, леопардов и носорогов они хотят увидеть гигантских панд, кенгуру, коал и китов.

Как показывает новое исследование туристической компании Explore, традиционная "большая пятерка" сафари – лев, леопард, носорог, слон и буйвол – по-прежнему остается мечтой многих туристов. Однако всё больше людей выбирают другие направления, чтобы понаблюдать за уникальными животными в их естественной среде обитания.

Компания опросила 2 400 человек в 12 странах мира и проанализировала поисковые запросы в Google за последние 12 месяцев.

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Результаты показали, что интерес к путешествиям, связанным с дикой природой, стремительно растет. За год количество поисковых запросов "wildlife holidays" ("отдых с возможностью наблюдать за дикой природой") увеличилось на 211%.

Кроме того, 72% респондентов отметили, что возможность увидеть диких животных является важным или, по крайней мере, одним из факторов при выборе места для отдыха.

Самым популярным направлением среди любителей дикой природы стала Австралия – её назвали страной №1 целых 38% опрошенных. Второе место заняла Южная Африка (11%), третье – Кения (9%). В первую пятерку также вошли Канада (7%) и Китай (6%).

Новая "большая пятерка"

Гигантская панда

Первое место в рейтинге заняла гигантская панда – 41% участников опроса признались, что больше всего хотят увидеть именно её в дикой природе.

Панды обитают в густых бамбуковых лесах китайских провинций Ганьсу, Шэньси и Сычуань. Из-за скрытого образа жизни встретить их в естественной среде очень сложно, что делает такое путешествие еще более желанным.

Хотя панды больше не считаются видом, находящимся на грани исчезновения, Международный союз охраны природы (IUCN) до сих пор относит их к уязвимым видам.

Лучшие места для наблюдения – Исследовательский центр разведения больших панд в Чэнду и Национальный природный заповедник Волун, где обитает самая большая популяция диких панд.

Слон

Единственным животным из традиционной "большой пятерки", попавшим в новый список, стал слон. Увидеть его в природе мечтают 32% опрошенных.

Слоны обитают как в Африке, так и в Азии и неизменно поражают своими размерами и поведением.

Одним из лучших мест для знакомства с ними считается Национальный парк Чобе в Ботсване, где обитает до 120 тысяч слонов – самая большая популяция в мире.

В Азии хорошим выбором станет Национальный парк Удавалаве на Шри-Ланке, где также работает центр реабилитации осиротевших слонят.

Кенгуру

Кенгуру давно стали одним из главных символов Австралии. По данным исследования, 32% респондентов больше всего хотят увидеть именно этих сумчатых в дикой природе.

Кенгуру обитают в самых разнообразных ландшафтах – от открытых степей до прибрежных территорий.

Лучшими местами для наблюдения считаются остров Кенгуру у побережья Аделаиды и Национальный парк Муррамаранг в штате Новый Южный Уэльс, где восточных серых кенгуру нередко можно увидеть даже на пляжах.

Коала

Еще одним символом Австралии стала коала, которую мечтают увидеть 30 % опрошенных.

Несмотря на свою медлительность и привычку спать по 18–20 часов в сутки, коал не так просто найти, ведь большую часть времени они проводят высоко на эвкалиптовых деревьях.

Лучшие шансы встретить этих животных также дает остров Кенгуру, а также – прибрежный регион Порт-Стивенс в штате Новый Южный Уэльс.

Киты

Замыкают новую "большую пятерку" киты. Увидеть их в дикой природе хотят 29% респондентов.

Наблюдать за китами можно во многих уголках мира – от Австралии и Канады до острова Мадейра в Атлантическом океане.

Поскольку киты совершают сезонные миграции, встретить их гораздо реальнее, чем может показаться.

Одним из лучших мест для этого считается город Германус в Южной Африке, который называет себя мировой столицей наблюдения за китами. Еще одно популярное направление – курорт Мирисса на Шри-Ланке, где часто можно увидеть самых крупных животных на планете – синих китов.

Где обитают самые крупные сомы Украины

Напомним, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач рассказал, что самые крупные украинские сомы обитают в Чернобыльской зоне. Не потому, что на размеры влияет радиация, а потому, что в зоне отчуждения рыба накапливает радиоактивные элементы.

Квач отметил, что людям её употреблять нельзя, а сомов, в частности в районе Припяти, никто не ловит. Поэтому они размножаются в своё удовольствие и вырастают гигантами.

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