МВФ выделил Украине транш на 690 миллионов долларов

МВФ также оценил прогресс Украины в выполнении реформ.

Совет Международного валютного фонда завершил обзор механизма финансирования Украины, что позволило выделить новый кредитный транш на 690 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.

В результате общий объем выплат по программе составил около $2,2 миллиарда долларов.

МВФ заявил, что Украина сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на войну с Россией. Тем не менее, в заявлении отмечается, что экономические перспективы ухудшились в основном из-за усиления атак на критически важную инфраструктуру и побочных эффектов войны на Ближнем Востоке.

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МВФ заявил, что результаты Украины в рамках программы были "в целом удовлетворительны". Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта были выполнены, хотя целевой показатель на конец июня по чистым международным резервам не был достигнут,

"Реализация реформ замедлилась, некоторые структурные контрольные показатели были завершены с задержкой или не были выполнены", – заявили в МВФ.

Отмечается, что сотрудники МВФ и украинские власти согласовали в июне пересмотренный график реализации реформ для устранения отставаний, чтобы обеспечить реализацию программы.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что поддержание макроэкономической стабильности остается непосредственным приоритетом Украины, и призвала к разумной фискальной и монетарной политике, а также к мерам по обеспечению устойчивости финансового сектора.

Деньги для Украины

Недавно в специальный фонд государственного бюджета Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 3,8 миллиарда евро. Полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных нужд обороны, в частности на производство украинских беспилотников, наращивание потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для украинских военных на фронте.

Также в июне Украина получила от Европейского Союза первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы общим объемом 90 млрд евро. Средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее социальной устойчивости.

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