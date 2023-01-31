Буданов уверен, что Россия не прибегнет к ядерному удару.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что в 2023 году Россия сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

В интервью The Washington Post он подчеркнул, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". При этом он исключил, что возвращение Крыма спровоцирует Россию на применение ядерного оружия.

"Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится. Это тактика запугивания. Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", – добавил глава ГУР.

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Что касается того, возобновит ли Россия наступление с территории Беларуси, такое развитие событий Буданов назвал маловероятным. По его словам, РФ просто продолжает попытки отвлечь украинские войска.

Когда его попросили дать еще какой-нибудь прогноз на грядущий год, он ответил: "Что дальше? Победа Украины. Я не говорю ничего нового".

Прогнозы Буданова насчет войны Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогнозы разведки относительно войны, отметил, что обожает слушать главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Прогнозы главы разведки Кирилла Буданова уже сбывались. К примеру, 29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

В разведке объясняли, что эти прогнозы базируются на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

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