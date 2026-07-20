Что будет, если заряжать смартфон дешевым USB-кабелем: эксперт объяснил последствия

Главная проблема дешевых аксессуаров заключается в том, что они часто не соответствуют требованиям стандарта USB.

При покупке нового кабеля для зарядки многие выбирают самый дешевый вариант, считая, что все USB-провода работают одинаково. Но эксперты предупреждают: некачественный аксессуар способен не только замедлить зарядку, но и повредить смартфон, пишет BGR.

Главная проблема дешевых кабелей заключается в том, что они зачастую не соответствуют стандартам USB. Как результат, кабель не способен корректно управлять подачей питания, из-за чего зарядка становится нестабильной, а батарея и другие компоненты телефона испытывают повышенную нагрузку.

Современные кабели USB-C оснащаются "умным" чипом E-marker, который работает как "цифровой паспорт". Он защищает устройство от перегрева и помогает заряжать его на максимально быстро. В дешевых подделках эти элементы обычно отсутствуют, поэтому зарядное устройство может подавать ток неравномерно или в неподходящем объеме.

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Последствия использования дешевого кабеля могут быть разными. В лучшем случае телефон будет заряжаться заметно медленнее. В худшем – возможны перегрев, ускоренный износ батареи, повреждение разъема для зарядки или даже короткое замыкание, способное вывести смартфон из строя.

Кроме того, при передаче файлов через некачественный USB-кабель возрастает риск повреждения данных.

Как определить плохой USB кабель

Определить надежный кабель становится все сложнее, поскольку некоторые производители научились подделывать маркировку и сертификаты.

Эксперты советуют придерживаться нескольких правил:

выбирать кабели с сертификацией USB-IF и при необходимости проверять ее через официальный реестр организации;

внимательно осматривать упаковку на наличие ошибок, размытых логотипов и отсутствующих серийных номеров;

отдавать предпочтение моделям с прочной оплеткой из термопластичного эластомера (TPE) или нейлона;

убедиться, что кабель достаточно толстый, а его разъем плотно входит в порт смартфона и не болтается.

При покупке на маркетплейсах, таких, как Aliexpress также рекомендуется изучить отзывы покупателей. Лучше выбирать USB-кабель с рейтингом не ниже 4 из 5 звезд и большим количеством оценок. Экономия в несколько долларов в этом случае может обернуться дорогостоящим ремонтом смартфона.

Ранее экспертыдали четкий ответ, замедляет ли длинный кабель зарядку смартфона. Как оказалось, гораздо важнее не длина, а качество самого кабеля.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который целый год заряжал смартфон беспроводной зарядкой.

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