Картофель и другие 'борщовые' овощи активно дешевеют: насколько снизились цены

В то же время цены на помидоры неожиданно выросли.

Цены на овощи борщового набора в Украине продолжали снижаться на прошлой неделе. Так, картофель продается оптом в настоящее время в пределах 10-15 грн/кг вместо 12-15 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также на 2 гривни в сторону снижения изменилась стоимость белокочанной капусты – с 20-25 до 18-25 грн/кг. Сильнее подешевели свекла и морковь – с 14–18 до 10–15 грн/кг и с 28–30 до 22–28 грн/кг соответственно. Верхний предел цен на репчатый лук упал почти вдвое – с 20–35 до 16–20 грн/кг.

Стоимость огурцов снова снизилась – теперь их отпускают по 15–30 грн/кг вместо 25–40 грн/кг оптом. А вот помидоры, напротив, подорожали на 10 гривен – с 30–60 до 40–75 грн/кг. Резко снизился нижний предел цен на чеснок – со 100–130 до 50–120 грн/кг.

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Среди фруктов увеличилось предложение яблок, которые подешевели с 28–55 до 25–40 грн/кг. Стоимость груш снизилась ещё больше – с 45–70 до 40–50 грн/кг. Слива стремительно подешевела со 100–130 до 50–100 грн/кг.

В ягодном сегменте продолжила снижаться стоимость голубики. Сейчас ею торгуют по 200–300 грн/кг против 250–350 грн/кг неделей ранее. Также несколько подешевела вишня – со 100–140 до 100–120 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Овощи борщевого набора в Украине также дешевели и неделю назад – за исключением белокочанной капусты, стоимость которой практически не изменилась.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что в целом с поступлением новых партий овощей урожая этого года цены будут снижаться. Пик реализации овощей – и, соответственно, самые низкие цены – продлится до сентября, прогнозирует специалист.

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