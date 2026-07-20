В США создали автономный дрон, который сможет нести до 10 ракет Hellfire

Многие решения, которые Anduril разработала и внедрила в беспилотник Thunder, основаны на уроках, извлеченных из опыта боевых действий в Украине.

Американская военно-промышленная компания Anduril и авиастроительная компания Archer представили новый тяжелый беспилотник Thunder. Он будет летать рядом с вертолетами Apache и будущим парком вертолетов Cheyenne, пишет Breaking Defense.

Президент Anduril Крис Броуз рассказал журналистам, что разработка Thunder велась около трех лет и представляет собой полностью автономный вооруженный разведывательный конвертоплан, созданный с учетом опыта, полученного при разработке самолета компании с фиксированным крылом YFQ-44A Fury.

"В рамках этой работы в последние несколько лет мы также уделяли особое внимание тому, чтобы тщательно проанализировать, как эти аналогичные принципы и связанные с ними технологии могут реально преобразовать маневренную войну", - сказал Броуз.

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Президент Anduril отметил, что многие решения, которые компания разработала и внедрила в беспилотник Thunder, основаны на уроках, извлеченных из опыта боевых действий в Украине.

В издании добавили, что Thunder представляет собой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL). У этой модели также будет коммерческая версия.

Старший вице-президент по программам и инжинирингу в Anduril Шейн Арнотт заявил журналистам, что Thunder будет обладать дальностью полета и скоростью, сопоставимыми с вертолетом Cheyenne. По его словам, грузоподъемность дрона будет сопоставима с вертолетом Apache.

Арнотт добавил, что новая платформа будет оснащена ракетами и ракетными снарядами по бокам корпуса, а в носовой части будут размещены средства противодействия дронам. По его словам, основную полезную нагрузку можно сконфигурировать множеством различных способов. Он может нести до 10 ракет Hellfire, 16 воздушных боевых единиц и 76 реактивных снарядов.

Кроме того, Арнотт отметил, что дрон можно разобрать и хранить в контейнере стандарта ISO, что позволяет транспортировать его по суше, морю, воздуху и железной дороге. Он добавил, что это гибридно-электрическая платформа, что позволяет оснащать дрон разными силовыми установками.

Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый дрон-перехватчик

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что в использованию Вооруженными силами Украины допущен дрон-перехватчик "Циклоп". Среди его характеристик Минобороны отметило высокую маневренность, точное и плавное пилотирование на различных скоростях, высокие тактико-технические характеристики.

БПАК "Циклоп" был разработан на украинском предприятии, имеющем опыт изготовления образцов вооружения и военной техники специально для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

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