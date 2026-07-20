'Нужна процедура, а не картонки с матерными словами': Тимочко о возможной отставке Сырского

По словам Тимочка, непонятно, о каком конфликте с Федоровым идет речь, если Минобороны – условно говоря, "завхоз", а Генштаб отвечает за поле боя.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с военными – Владимиром Горбатюком, Михаилом Драпатым, Андреем Билецким, Игорем Оболенским, Олегом Апостолом и Денисом Прокопенко. Эти встречи состоялись на фоне разговоров о возможной отставке действующего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

УНИАН поговорил с председателем Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военным экспертом Иваном Тимочком о том, станет ли это началом крупных кадровых перемен в Украине.

Можно ли назвать эти встречи "сватовством" и поиском кандидатуры на замену в случае отставки Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными Силами Украины?

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Оглядины – это у нас такая национальная обрядовая традиция, но она происходит тогда, когда хотят соединить сердца и руки молодоженов. И они мало друг о друге знают. Здесь не та история.

По большому счету, общение Верховного Главнокомандующего с командующими и военными из разных направлений происходит в рамках выполнения каких-то стратегических, заранее поставленных задач. Возможно и консультирование по отдельным направлениям, ведь иногда стратегические операции планируются крайне секретно в узком кругу людей. Поэтому такой вариант этих встреч возможен.

Что касается отставок, то существует четкая процедура: министр обороны представляет президенту страны кандидатуру на освобождение от должности главнокомандующего ВСУ, а тот принимает решение. А все остальное – это догадки, фантазии и чьи-то нереализованные планы.

Но на сегодняшний день из-за отставки правительства нет министра обороны Украины, а есть лишь и.о. министра. Может ли он подавать такие представления?

Действительно, сейчас у нас исполняющий обязанности министра обороны Украины, и в таком статусе он кадровых решений не принимает. Или если иное не предусмотрено условиями военного положения. О таком я не знаю.

А если Сырский сам подаст в отставку?

Об этом он должен был бы написать представление министру обороны. Такова процедура. Чтобы увольнение было законным, ведь мы – демократическая страна. И если будут нарушения законодательства и процедуры, то потом может последовать обращение в суд.

Те, кто хочет заниматься политикой и готов злоупотреблять своим положением и рисковать стабильностью в стране, могут прибегать к другим способам.

Может ли вероятная отставка Сырского нести риски для фронта?

У нас в стране много граждан, которые не против колхоза, но только не в их селе. Они хотят, чтобы всех отстранили, но произошло Божье чудо, и все за них сделали, всех спасли и защитили. Человек, на котором держится оборона Украины на протяжении 1300 км линии фронта, просто так уволен быть не может. Как минимум, должна быть обсуждена кандидатура, и она должна быть согласована. Пока что о такой кандидатуре я не слышал. К тому же процесс передачи должности занимает много времени.

В ряде городов проходили акции под лозунгами в поддержку Михаила Федорова и его возвращения на пост министра обороны Украины, а также за отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ? Как можно удовлетворить эти требования?

Разве это конструктивный процесс, если в адрес военного, который организовывал оборону и отвечает за неё, люди пишут ругательства и очень этим гордятся? Обливают грязью только потому, что им непонятны процессы, и у кого-то другое мнение.

Говорят о якобы конфликте между Федоровым и Сырским. А какой между ними может быть конфликт? Это диаметрально противоположные должности – Министерство обороны – это большой завхоз, а главнокомандующий выполняет боевые задачи. И если министерство не лезет в стратегическое планирование операций, а Генеральный штаб не вмешивается в процедуру закупок, то никто ни с кем не конфликтует и не мешает.

Но ведь Федоров четко заявляет, что у него есть конфликт с Сирским из-за разных подходов.

Федоров был министром обороны и имел полномочия подать президенту предложение об отставке главнокомандующего. Не на сцене, а будучи министром в соответствии с процедурой.

Эта процедура не была выполнена. А говорить можно много. Факт таков: официального представления Федорова в качестве министра обороны об увольнении Сырского с должности главнокомандующего ВСУ подано не было. Ведь на словах можно кому-то обещать подарить Луну и Солнце, а здесь речь идет о должностном лице и соответствующей процедуре.

Некоторые народные депутаты сначала проголосовали за отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра, что влечет за собой отставку всего правительства, в том числе Михаила Федорова с поста министра обороны, а затем пошли на митинги, чтобы поддержать его.

Часть общества вышла на митинги, и это нельзя игнорировать. Как решать эту ситуацию?

И игнорировать это не нужно. Хорошо, что у нас такой буйный характер, когда каждый Иван – как минимум гетман. Но нужно соблюдать процедуры.

Хорошо, что митинги проходят относительно цивилизованно. Хотя там много русской брани на плакатах.

Я тоже был участником Майдана, и когда нужно было защищать страну, мы пошли это делать. Я искренне надеюсь, что эти чрезвычайно активные и темпераментные люди пополнят ряды ВСУ и будут менять нынешнюю армию.

Мы этой ситуацией порадовали россиян? Это сыграет им на руку?

Ничего это россиянам не даст. Мы из этой дискуссии не должны вступать в конфликты. Еще несколько дней нужно, и все найдут общий язык. Ведь враг у всех один – Россия. У Федорова есть определенные предложения. Флеш стал советником президента Украины. Кто-то и дальше пишет матерные слова на картонках. Но проблема в том, что апробируют технологию на будущее, чтобы нивелировать заслуги военных. Сейчас через картонки поливают грязью военных, а потом будут сажать. Политики в Украине боятся именно военных, у которых самый высокий рейтинг. И такая угроза просматривается.

справка Иван Тимочко председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Алексеевич Тимочко - украинский военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО. Он учился в Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Тимочко - добровольец, свою службу начал как солдат 24-й бригады имени Короля Даниила, стал сержантом. Прослужил с 2016 по 2019 годы, дальше был небольшой перерыв. С 2022-го и поныне является действующим военнослужащим.

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