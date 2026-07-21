Китай отвернулся от Путина, Казахстан, Азербайджан, Армения тоже тихо уходят, - Euobserver

Среди плохих новостей для Путина - двойной удар по Кремлю со стороны Коммунистической партии Китая.

Внешнеполитическая команда российского диктатора Владимира Путина может испытывать беспокойство из-за плохих новостей для своего босса.

Как пишет в колонке обозреватель Euobserver Эдвард Лукас, среди плохих новостей - двойной удар по Кремлю со стороны Коммунистической партии Китая. В частности, она отказывается поставлять морские силовые установки для судов, необходимых для арктического "северного морского пути".

А запланированный газопровод "Сила Сибири-2" объемом 50 млрд кубометров практически отменен из-за требований Китая к цене на газ, которую платят российские потребители: $50 за 1000 кубометров. Это одна пятая от того, что предлагал Кремль, при и без того значительной скидке.

Видео дня

Но у Китая есть и другие варианты. Это дает ему рычаги влияния, отметил Лукас.

При этом, как он отметил, Россия, напротив, потеряла время и других покупателей: оставшиеся поставки трубопроводного газа в Евросоюз прекратятся в 2027 году.

Более того, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам означают, что теперь России придется импортировать нефтепродукты из Китая: еще один козырь в рукаве для Пекина.

Другие страны также чувствуют слабость России и действуют соответственно, отметил обозреватель.

Казахстан, Азербайджан, Армения

Например, Казахстан недавно запретил большую часть импорта российской пшеницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстративно поддержал Украину во время недавнего публичного выступления.

А Армения в одностороннем порядке продвигается вперед с работами по восстановлению железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном, несмотря на затягивание со стороны России, которая номинально управляет железной дорогой, перечислил Лукас.

Отношения России и Китая

Зимой этого года стало известно, что Китай усилил поддержку России в ее войне против Украины по итогам 2025 года. В этом году Китай только нарастит эту поддержку, заявили западные чиновники.

А недавно издание The Economist написало о том, что зависимость России от Китая в обеспечении войны против Украины увеличивается ужесточения западных санкций. Пекин формально сохраняет позицию "нейтралитета", однако фактически поддерживает российский военно-промышленный комплекс через поставки критически важных товаров. В частности, по оценкам аналитиков, Китай обеспечивает Россию широким спектром продукции двойного назначения – от микроэлектроники до промышленного оборудования.

Вас также могут заинтересовать новости: