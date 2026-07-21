Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского: в Bloomberg рассказали, кто может заменить его

Издание полагает, что Сырского могут уволить уже в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины на фоне давления со стороны массовых протестов, участники которых требуют отставки военного руководителя, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

По словам этих лиц, которые попросили не называть их имена, поскольку эта информация не является публичной, Зеленский уже начал изучать, кто мог бы заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Один из источников сообщил, что украинский лидер, вероятно, назначит командующим Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого вместо Сырского, которого могут уволить уже в ближайшие дни.

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Другой источник сообщил, что решение о замене еще не принято, хотя уже сформирован короткий список из 11 кандидатов.

Издание отметило, что помощник Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев. В заявлении Генеральный штаб Украины сообщил, что Сырский не был уволен и продолжает исполнять свои обязанности.

В посте в соцсети X президент Украины сообщил, что в понедельник, 20 июля, встретился с Драпатым, но не упомянул ни о каких планах по замене главнокомандующего.

"Это очередная встреча из серии обсуждений между Зеленским и высшим генералитетом, которые проходят с момента вспышки протестов на прошлой неделе из-за увольнения им популярного министра обороны Михаила Федорова", – отмечается в статье.

Издание сообщило, что тысячи людей вышли на улицы Киева и других крупных городов, чтобы выразить протест против отставки министра обороны.

Федоров заявил журналистам, что добивался отставки Сырского, обвиняя его в препятствовании военным реформам, но Зеленский встал на сторону главнокомандующего.

Глава Администрации Президента Кирилл Буданов заявил, что мнение общественности по этому вопросу было учтено, и призвал к спокойствию.

Издание напомнило, что Сырский был назначен главнокомандующим Вооружённых сил Украины в начале 2024 года, сменив генерала Валерия Залужного, который был уволен из-за конфликта с Зеленским.

Александр Сырский: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам военного эксперта Ивана Тимочко, человек, на котором держится оборона Украины на линии фронта протяженностью 1300 км, просто так уволен быть не может. Тимочко отметил, что кандидатура должна быть обсуждена и согласована. Военный эксперт добавил, что пока о такой кандидатуре на место Сырского он не слышал. К тому же, заметил Тимочко, процесс передачи должности занимает длительный период.

Также мы писали, что Сырский поделился в интервью, что для него самым странным упреком было то , что он якобы "не хочет воевать дронами". Сырский напомнил, что Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал именно он и лично предложил Зеленскому кандидатуру Мадяра на пост главы СБС. По его словам, "это было непопулярное решение", но он взял на себя ответственность, потому что Мадяр не просто прошел путь от солдата до офицера, а создал уникальное подразделение и имеет свое видение развития ситуации.

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