Украинские военные взяли в плен 64 россиянина на Запорожском направлении

Их задачей было выявлять экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о "захваченных" селах.

Украинские военные на Запорожском направлении взяли в плен 64 российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка (ОШП).

В полку рассказали, что российские оккупанты должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций и не вступать в бой. Их задачей было искать экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о "захваченных" селах.

Однако вместо этого россияне попали в плен к украинским защитникам. Бойцы 225-го отдельного штурмового полка провели зачистку от инфильтрированных групп противника в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки.

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В полку отметили, что в результате операции удалось пополнить обменный фонд Украины 64 российскими военнопленными.

"Был на закреплении. Сжег "Мавик", 12 часов нас обрабатывали FPV-дронами. Потом "Бабка" сбросила на нас две ТМ-ки. Нас завалило, ваши военные нас вытащили", – рассказал один из российских оккупантов.

Бойцы 225-го ОШП опровергли заявления россиян о захвате населенных пунктов, в частности о Копане в Запорожской области. Там в плен к украинцам попал российский военный, который участвовал в установке вражеской символики.

Плен ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия продолжает с помощью лжи привлекать к войне против Украины иностранцев. Так, в плен ВСУ попал кениец. 35-летний Фрэнсис рассказал, что имеет диплом инженера-электрика, работал по контракту в крупной компании, а после его окончания подрабатывал случайными работами в своём городе. В июле 2025 года знакомый рассказал ему о якобы вакансии охранника в России. На тот момент кениец был без постоянной работы, поэтому согласился. Пленник утверждает, что даже во время подписания контракта был убежден, что едет работать именно охранником. Только после прибытия на военную базу, где ему выдали форму, кениец понял, что речь идет о прохождении службы в армии. В плен к украинцам кениец попал 22 ноября 2025 года во время смены позиций.

Также мы писали, что в Херсонской области украинские военные взяли в плен Антона Милаева , правнука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он 19 лет прожил в США, а затем решил вернуться в Россию. После возвращения в Россию мужчина накопил долги на сумму в 1 миллион рублей. Милаев объяснил, что это стало главным мотивом пойти на войну против Украины. Кроме того, он поверил российской пропаганде и "хотел увидеть нацистов". Однако на вопрос журналиста, встречал ли он их в Украине, Милаев ответил, что не видел.

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