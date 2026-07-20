В Lockheed Martin рассказали, как продвигается идея производства ракет Patriot в Украине

Сейчас ведутся переговоры с правительством США о том, как этот проект может быть реализован.

Компании RTX и Lockheed Martin, которые производят ракеты-перехватчики к зенитным ракетным комплексам Patriot, сейчас находятся на ранних этапах изучения возможностей их производства в Украине. Об этом представители этих компаний рассказали журналистам во время авиасалона в Фарнборо, пишет Aviation Week.

По их словам, сейчас ведутся переговоры с правительством США о том, как этот проект может быть реализован. Однако они предупредили, что пока еще слишком рано говорить о выработке конкретного плана.

"Все, что я могу сказать, – это еще рано, и мы ведем переговоры с армией США, и, по сути, мы будем поддерживать армию США и администрацию в том, что они хотят сделать. Поэтому я полагаю, что они оценивают варианты, и мы будем поддерживать каждый из этих вариантов и делать то, что необходимо, исходя из этого. Но пока еще слишком рано что-либо говорить", - сказал журналистам Тим Кэхилл, президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

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В издании напомнили, что Lockheed Martin производит ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) вместе с головкой самонаведения, поставляемой компанией Boeing. Также компания разрабатывает более бюджетный вариант PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), стоимость которого должна составить менее половины стоимости PAC-3 MSE.

По словам Кэхилла, новую ракету планируется производить в Европе или в других странах-партнёрах с использованием компонентов, менее сложных, чем те, что применяются в PAC-3 MSE. Это включает поиск нового поставщика головки самонаведения для ракеты. Однако Кэхилл отказался высказывать предположения о том, может ли проект ACE быть связан с выдачей лицензии Украине на производство ракет к Patriot.

В издании добавили, что компания RTX также ведет предварительные переговоры о возможностях своего участия, поскольку она производит как пусковые установки, так и ракеты-перехватчики PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T). Том Лалиберти, президент подразделения наземных и воздушных оборонительных систем компании Raytheon, сообщил журналистам, что процесс только начался и компания будет следовать указаниям правительства США.

Лалиберти отметил, что Raytheon по всему миру существуют различные уровни цепочки поставок, включая поставщиков, изготавливающих компоненты, и ремонтные центры.

"Вместе с Украиной и при сотрудничестве с правительством США мы работаем по этим направлениям, чтобы определить, что является осуществимым и что будет наилучшим решением для Украины. Этот процесс только начался, и мы, конечно же, будем следовать указаниям правительства США", - подчеркнул он.

Кроме того, в издании напомнили, что ранее Raytheon получила контракт на изготовление 600 ракет PAC-2 GEM-T для Украины. Часть этой продукции будет производиться в рамках её совместного предприятия с немецкой компанией MBDA под названием COMLOG, а остальная часть – в США.

Румыния не будет производить PAC-3 для системы Patriot для Украины

Ранее Министр обороны Румынии Раду Мираце заявил, что его страна не входит в перечень производителей ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Поэтому организация производства этих ракет-перехватчиков для Украины на румынской территории не будет осуществляться.

Авторы украинского издания Defense Express подчеркнули, что тот факт, что Румыния не будет производить PAC-3 для Patriot для Украины, не несет для нашей страны негативных последствий. Хотя вопрос о наличии ракет-перехватчиков против баллистических ракет для Украины приобрел статус "жизненно важного", однако в вопросе производства лучше полагаться на те страны, которые уже располагают развернутыми мощностями и готовыми технологическими решениями.

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