Россияне атаковали Одессу и область: есть погибшие и раненые, продолжается поисковая операция

В результате ракетного удара были ранены женщины и маленькая девочка.

Сегодня днем армия РФ вновь атаковала Одессу и Одесскую область ракетами, "Бандеролями" и т. д. В областном центре произошло попадание в инфраструктуру, известно о нескольких погибших и раненых.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня днем мониторинговые каналы предупредили, что Одессу атакуют средства воздушного поражения "Бандероль", которые движутся в направлении порта. Через несколько минут раздались взрывы.

Начальник Одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил, что, по предварительным данным, зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры, подробности выясняются.

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Впоследствии он добавил, что по состоянию на 16:00 уже известно о трёх погибших, также есть трое пострадавших, которым оказывается вся необходимая помощь.

"Спасательно-поисковая операция продолжается", – добавил чиновник.

Очевидцы сообщают, что видят дым.

Ранее, также днем 20 июля, оккупанты обстреляли ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одесского района. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, повреждены солнечные панели одного из предприятий, заборы, остекление и крыши домовладений, легковой автомобиль, разрушены хозяйственные постройки. В результате атаки пострадали три человека: девочка в возрасте 1 года и 10 месяцев, 71-летняя и 86-летняя женщины.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Усиление атак РФ на Одесскую область

Как писал УНИАН, Россия значительно усилила давление на Одесскую область, нанося удары различными средствами поражения. В частности, 19 июля был нанесен удар тремя ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, судовладельцем которого является Турция. В этот момент оно двигалось по Черному морю, выходя из зоны боевых действий после погрузки зерна. Попадание пришлось на участок правого борта надстройки, на борту возник пожар. Всего на борту находились 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также 66-летний украинский лоцман. Погибли 10 человек – 9 членов иностранного экипажа и украинский лоцман.

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