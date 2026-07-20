Проезд в киевской электричке подорожает: сколько будет стоить билет

Действующие льготы для студентов, ветеранов и пенсионеров сохраняются.

Стоимость проезда в Kyiv City Express изменится с 22 июля. Цену приведут в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева.

Как сообщили в"Укрзализныце", для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, введут проездные абонементы, которые позволят существенно сэкономить на ежедневных поездках.

С 22 июля стоимость билета составит:

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30 грн – в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";

34,20 грн – при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

36,70 грн – в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";

37 грн – в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

"Все действующие льготы сохраняются. Студенты и в дальнейшем смогут покупать билеты со скидкой в приложении "Укрзализныци", а ветераны и пенсионеры – оформлять бесплатные проездные документы в кассах", – подчеркнули в УЗ.

Перевозчик обосновал подорожание проезда тем, что содержание и ремонт поездов, обеспечение их работы и оплата электроэнергии становятся всё дороже, а доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы.

Проезд в транспорте Киева – последние новости

С 15 июля в столице вступили в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер теперь составляет 30 гривень. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок. В то же время тем, кто захочет приобрести неограниченное количество поездок в месяц, придется потратить 3656 грн.

С 14 июля частные перевозчики в Киеве начали повышать стоимость проезда в маршрутках. В частности, в некоторых маршрутках стоимость поездки выросла с 20 до 25 гривень и с 10 до 20 гривень.

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