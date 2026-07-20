Как сделать печеный картофель намного хрустяще: назван один простой ингредиент

Благодаря этому способу картофель получится с хрустящей, упругой корочкой и при этом останется мягким внутри.

Запеченный картофель может иметь разную текстуру в зависимости от способа приготовления и используемых ингредиентов. Издание WalesOnline рассказало, как приготовить блюдо идеально, чтобы оно имело чрезвычайно хрустящую внешнюю корочку, оставаясь при этом мягким внутри.

Как пишет автор статьи Анджела Патроне, она готовит картофель этим способом, используя манную крупу.

"Если посыпать ею пропаренный картофель перед запеканием, манная крупа в этом рецепте образует чрезвычайно хрустящую золотистую корочку, вытягивая влагу из внешнего слоя", – отметила Патроне.

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По её словам, слой манной крупы устраняет лишнюю влагу и образует нежную и в то же время прочную корочку. Это достигается благодаря повышенному содержанию белка в манке. Что касается жира, то автор считает лучшим вариантом растительное масло.

Как приготовить идеальный печеный картофель

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

3 столовые ложки манной крупы;

морская соль;

растительное масло на дно формы.

Картофель нужно очистить и разрезать каждый на четыре части. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера – для равномерного пропекания.

Картофель промыть, чтобы удалить лишний крахмал, и положить в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Патроне подчеркнула, что нужно брать именно холодную воду, а не горячую, чтобы картофель варился изнутри. По её словам, если налить горячую воду, внешняя часть приготовится быстрее, что приведёт к неравномерной текстуре.

После закипания картофель варить 10 минут, затем слить воду и оставить его в кастрюле под чистым кухонным полотенцем на 10–15 минут. Полотенце впитает пар, сохранит тепло и даст картофелю достаточно времени, чтобы как следует высохнуть.

За это время нужно разогреть духовку до 200 °C, поставив внутрь форму. Когда она нагреется – налить масло и снова поставить в духовку на восемь минут.

Теперь на картофель, который сушился под полотенцем, нужно высыпать манную крупу, плотно закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы как можно больше крупинок прилипло. После этого кусочки картофеля нужно переложить на горячий противень, убедившись, что все стороны тщательно покрыты горячим маслом.

Запекайте картофель в духовке 30 минут, после чего снизьте температуру до 180 °C и оставьте еще на 25 минут.

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