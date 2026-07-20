Суд избрал меру пресечения водителю BMW, сбившему двух велосипедистов в Киеве

Водителя поместили под стражу на 60 суток без права освобождения под залог.

В Киеве суд избрал меру пресечения в отношении водителя BMW, подозреваемого в ДТП, в котором погиб велосипедист. Как сообщает корреспондент УНИАН, его поместили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Подозреваемого зовут Дмитрий Герасименко. В суде он заявил, что сожалеет о содеянном.

"К сожалению, произошла такая ситуация. Я прошу прощения у родителей погибшего и у его семьи за то, что так случилось. Я очень не хотел этого, и всю жизнь я буду раскаиваться, до конца своих дней. Мне очень плохо, я очень плохо себя чувствую, плохо сплю, я не ем. Я понимаю, что я наделал, и я буду раскаиваться, и очень прошу вас оставить меня дома, под домашний арест, под залог, чтобы я мог выплачивать компенсацию семье погибшего мальчика", – сказал Герасименко.

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Пострадавший, который выжил, – 43-летний Виталий Приходько – действующий военнослужащий, поддержать его пришли в суд сослуживцы. Его сыну – Давиду Приходько – было 17 лет.

Прокурор просил для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог.

В то же время адвокат Герасименко заявил, что его подзащитный не употреблял алкоголь, хотя об этом свидетельствует проверка с помощью "Драгера" сразу после ДТП, и просил применить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Смертельное ДТП в Киеве – что известно

Как сообщал УНИАН, 18 июля 27-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП в Киеве, сбив на полной скорости двух велосипедистов. От полученных травм 17-летний велосипедист скончался на месте аварии.

Мужчина ехал за рулем BMW по Бориспольскому шоссе из Киева в направлении села Счастливое. В это время по обочине дороги двигались двое велосипедистов – отец и сын.

Во время обгона другого автомобиля с правой стороны подозреваемый выехал на обочину, обозначенную сплошной линией дорожной разметки, и совершил наезд на велосипедистов, ехавших впереди. После этого водитель BMW столкнулся с учебным автомобилем KIA Rio.

Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал в его крови 0,32 промилле алкоголя.

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