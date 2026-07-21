Директор ФБР планирует посетить Россию осенью, – Politico

По словам американского чиновника, знакомого с планами поездки, Патель должен посетить Россию 14–15 октября.

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кэш Патель планирует посетить Россию в конце этого года, вероятно, в середине октября, сообщает Politico со ссылкой на слова американского чиновника и лица, знакомого с ситуацией.

Издание отмечает, что для руководства ФБР это будет необычная и деликатная поездка в одну из главных противниц США.

"Эти планы появились на фоне длительного противостояния между Вашингтоном и Москвой по поводу войны в Украине, когда американские законодатели требуют введения новых жестких санкций против России", – говорится в статье.

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Примечательно, что Патель имеет историю участия в спорных делах, связанных с Россией, которая уходит корнями в первый срок президентства Дональда Трампа.

В частности, речь идет о попытках поставить под сомнение расследование возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией с целью содействия его победе на выборах 2016 года – эпизод, который он сейчас называет "мистификацией Рашагейт".

Отмечается, что Патель приобретает репутацию человека, совершающего громкие поездки, занимая пост главы ФБР, что привлекает пристальное внимание Конгресса.

По словам американского чиновника, знакомого с планами поездки, Патель должен посетить Россию 14–15 октября. При этом сначала он планирует посетить Москву, а затем – Санкт-Петербург.

Как отметил чиновник, принимающей стороной, вероятно, станет ФСБ – российская служба безопасности, являющаяся правопреемницей советского КГБ.

Лицо, знакомое с ситуацией, подтвердило, что Патель планирует посетить Россию осенью, в частности побывать в Москве и Санкт-Петербурге.

Пока неизвестно, встретится ли Патель с российским лидером Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных политических советников. Издание добавило, что также нет информации о том, какие вопросы будут стоять на повестке дня переговоров.

"Как и любые подобные планы американских чиновников, эти планы носят предварительный характер и могут претерпеть изменения", – сообщило издание.

Хотя с момента последнего визита директора ФБР в Москву прошло уже несколько лет, другие высокопоставленные сотрудники разведывательных служб все же посещали этот город.

В письме от 2018 года тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео отметил, что открытые каналы диалога имеют большое значение, особенно в сферах общего интереса, таких как борьба с терроризмом.

Указывается, что Роберт Мюллер был последним директором ФБР, который, по имеющимся данным, посетил Россию в 2013 году. Позже Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования связей между предвыборной кампанией Трампа 2016 года и Россией, а также более широких попыток России вмешаться в выборы в США.

"Представители разведки США уже на протяжении многих лет приходят к выводу, что за попытками посеять раздор и вмешаться в выборы в США стоит Москва", – говорится в статье.

Более того, эти выводы подтверждаются документами, которые Трамп рассекретил на прошлой неделе накануне выступления, призванного укрепить поддержку его малоперспективной инициативы по реформированию избирательного законодательства США.

Издание отметило, что Кремль также подозревают в причастности к серьезным нарушениям кибербезопасности правительственных учреждений и компаний частного сектора.

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