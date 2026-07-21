4 признака того, что ваша кошка счастлива

Эти признаки помогут вам лучше понять вашего питомца.

Кошки не всегда демонстрируют свои эмоции так же открыто, как собаки, но их поведение может многое рассказать об их самочувствии. Есть несколько простых признаков, которые помогут понять, что ваш питомец чувствует себя счастливым, пишет Quartz.

Если кошка чувствует себя в безопасности, она обычно придерживается привычного распорядка дня, ведет себя спокойно и сама проявляет желание общаться.

В то же время изменения в аппетите, уходе за собой, использовании лотка или уровне активности могут свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем. Поэтому важно обращать внимание на повседневные привычки животного.

Видео дня

Вот четыре признака того, что ваш питомец чувствует себя счастливым.

1. Они трутся о вас

Когда кошка трется о ноги или прижимается головой к руке, это не только просьба о еде или внимании. Так животное демонстрирует доверие. Кошки часто трутся друг о друга, чтобы обмениваться запахами желез на щеках, подбородке и лбу.

Если ваша кошка регулярно приветствует вас таким образом после вашего отсутствия – даже если это всего лишь несколько минут – это весомый признак того, что вы занимаете важное место в её мире.

2. Медленно моргают

Кошки не улыбаются, как люди, но у них есть свой способ показать доверие – медленное моргание.

Длительный прямой взгляд в мире кошек может восприниматься как угроза, поэтому расслабленное животное медленно закрывает и открывает глаза, демонстрируя спокойствие. Этот жест часто называют "кошачьим поцелуем".

Если в ответ медленно моргнуть кошке, это может помочь укрепить контакт. В сочетании с расслабленной позой, спокойными ушами или мурлыканьем такое поведение свидетельствует о том, что питомец чувствует себя комфортно.

3. Ухаживают за собой

Кошки тратят много времени на уход за шерстью. Регулярное вылизывание часто свидетельствует о том, что животное хорошо себя чувствует физически и эмоционально.

Счастливая кошка обычно придерживается своих привычных гигиенических привычек: очищает шерсть, поддерживает здоровье кожи и остается спокойной. Если питомец регулярно приводит себя в порядок, это признак того, что он чувствует себя в безопасности.

4. Готовы к играм

Желание играть – один из самых очевидных признаков хорошего самочувствия кошки. Погоня за игрушками, прыжки или внезапные забеги по дому свидетельствуют о физическом и эмоциональном комфорте.

Активные игры помогают кошкам удовлетворять природный охотничий инстинкт, бороться со скукой и снижать стресс.

Короткие ежедневные игры укрепляют связь с хозяином. Если кошка охотно играет, это хороший знак, что она чувствует себя счастливой.

Еще больше интересного о кошках

Ранее УНИАН писал о том, почему кот приносит пойманных птиц и мышей. Как говорилось в материале, дома животное чувствует себя в безопасности и комфорте. Если кот не хочет съесть добычу сразу, то может приносить её в своё жилище. Так животное будет уверено, что добычу не съедят и не украдут.

Также ветеринар назвал 7 признаков того, что кошка вам доверяет. Отмечалось, что многие кошки формируют прочную привязанность к своим хозяевам и воспринимают их как источник безопасности, комфорта и поддержки. В то же время каждая кошка имеет свой характер и по-своему проявляет привязанность.

Вас также могут заинтересовать новости: