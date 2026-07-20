Не для слабаков: в Европе появился эпический пешеходный маршрут через 6 стран

Маршрут длиной почти 3,5 тысячи километров проходит от Польши до Италии.

В Европе появился новый впечатляющий пешеходный туристический маршрут, который охватит аж шесть стран и точно придется по душе любителям хайкинга.

Как пишет Time Out, маршрут под названием "Волчья тропа" (Wolf Trail) общей длиной 3494 километров стартует в Польше, а заканчивается в Италии.

Маршрут состоит из семи непрерывных этапов, а общий набор высоты на нем – более 78 400 метров, что эквивалентно примерно девятикратному восхождению на Эверест. То есть приключение явно не для слабаков.

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Издание отмечает, что в среднем прохождение всего маршрута занимает 4-6 месяцев, и лучше всего проходить его с апреля по сентябрь, чтобы избежать ранних альпийских метелей.

При этом на маршруте туристы используют загружаемые GPX-файлы (стандартный текстовый формат на основе XML для обмена данными GPS, содержащими географические координаты, – ред.) для планирования ежедневных пополнений запасов в городах и поиска разрешенных мест для кемпинга.

Этапы маршрута "Волчья тропа"

Поход начинается с 428-километрового участка вдоль плоского балтийского побережья Польши от Хеля до Свиноуйсьце.

Далее маршрут поворачивает вглубь страны, перетекая в грандиозный 1930-километровый путь через Германию, начиная с исторических средневековых городов, таких как Росток, а затем проходя по извилистым тропам, через Швейцарию ведущим к австрийской границе.

Затем следует 392-километровый участок через Альгойские Альпы, где можна сделать цивилизованный привал в городе Инсбрук.

Заключительный отрезок – настоящий шедевр. Он следует по маршруту Виа Альпина прямо через изрезанные Доломиты и словенский национальный парк Триглав, прежде чем, наконец, вывести на набережную Триеста в Италии, чтобы выпить победный коктейль на берегу Адриатического моря.

Маршрут уже был проверен канадской профессиональной туристкой Лорен Роерик. В апреле 2026 года она провела несколько месяцев, проверяя безопасность маршрута, инфраструктуру и неизбежные логистические проблемы, сглаживая шероховатости.

Этот маршрут проповедует концепцию сквозного похода, что означает прохождение непрерывного, эпического маршрута с одним лишь рюкзаком на спине и поиском новых ресурсов в каждом новом городе на пути. А это та еще задача, учитывая печально известные строгие европейские законы о кемпинге.

"Хотя пешие походы являются частью немецких корней, наши тропы и кольцевые маршруты не подходят для многодневных походов и дикого кемпинга, поскольку палатку нельзя просто так поставить где попало", – пояснила местный фотограф и создатель контента Анна Хейпель. И она не преувеличивает, ведь установка палатки в немецком лесу – это верный способ получить крупный штраф.

Чтобы туристы могли пройти такой маршрут легально, туристический бренд Jack Wolfskin объединил 3500 километров существующих исторических троп. Проложив весь маршрут непосредственно через предварительно одобренные туристические лагеря, горные хижины и местные деревни, туристы смогут получить захватывающие ощущения от сложного континентального пешего похода, но с полностью легальной системой безопасности и горячим душем в конце каждого участка.

Лучшие маршруты для хайкинга в мире

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее издание National Geographic назвало лучшие хайкинг-маршруты в мире по вулканам, которые подходят как для однодневных походов, так и для многодневных экспедиций.

В свою очередь эксперты страховой компании InsureandGo отобрали пять лучших пешеходных маршрутов Европы с невероятными пейзажами, на которые стоит обратить внимание всем любителям хайкинга.

Тем временем, профильное издание Much Better Adventures назвало десять лучших недооцененных маршрутов Европы для хайкинга – вдали от проторенных троп.

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