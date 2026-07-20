Во вторник Киев разогреет до +27°

Осадков в столице 21 июля не ожидается.

Во вторник, 27 июля, в Киеве ожидается комфортная летняя погода без жары и осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +17°...+19°, а днем воздух прогреется до +27°. Ожидается ясный и практически безоблачный день, без осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление 745-747 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +21°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Тернополе 21 июля ночью +12°, днем +22°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +24°, ясно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +15°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью +14°, днем +24°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+25°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +20°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +19°...+25°, дождь.

В Одессе 21 июля - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +26°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +27°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +25°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +20°, днем +27°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет ясно, +18°...+29°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.

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