Во вторник Киев разогреет до +27°

Во вторник, 27 июля, в Киеве ожидается комфортная летняя погода без жары и осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +17°...+19°, а днем воздух прогреется до +27°. Ожидается ясный и практически безоблачный день, без осадков.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление 745-747 мм ртутного столба.
Погода 21 июля
Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +21°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.
В Тернополе 21 июля ночью +12°, днем +22°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +24°, ясно.
В Черновцах во вторник - ясно, ночью +15°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +14°...+24°, переменная облачность.
В Житомире во вторник ночью +14°, днем +24°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+25°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +20°, днем +26°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +27°, переменная облачность, дождь.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +19°...+25°, дождь.
В Одессе 21 июля - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +26°, дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +27°, пасмурно, дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +25°, переменная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +20°, днем +27°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет ясно, +18°...+29°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +35°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.