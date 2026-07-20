На эту работу никто не хочет идти: в службе занятости назвали вакансии без единого отклика

Среди самых популярных вакансий – продавцы, водители и повара.

Украинцы довольно активно ищут работу, однако есть вакансии, на которые работодатели не могут найти сотрудников.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы занятости, с начала года среди вакансий неоднократно появлялись профессии, по которым не поступало ни одного отклика от соискателей. К таким вакансиям относились:

машинист автомотрисы (самоходный железнодорожный вагон, – УНИАН) – зарплата от 9500 до 16 000 грн;

помощник машиниста электропоезда – средняя зарплата 20 000 грн;

поездной электромеханик – средняя зарплата 12 000 грн;

моторист – средняя зарплата 50 000 грн;

машинист установок обогащения и брикетирования – средняя зарплата 20 000 грн;

мойщик летательных аппаратов – средняя зарплата 8 600 грн;

техник-метеоролог – средняя зарплата 12 000 грн;

заведующий ветеринарной клиникой – средняя зарплата 16 000 грн.

При этом есть профессии, которые демонстрируют очень высокие показатели заполнения вакансий. К ним относятся продавцы продовольственных товаров, водители автотранспортных средств, повара, бухгалтеры, охранники и администраторы.

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В целом за первое полугодие 2026 года работодатели предложили более 240 тысяч вакансий через Государственную службу занятости, из которых удалось укомплектовать 131,5 тысячи. В то же время за помощью в трудоустройстве обратились 230 тысяч человек, получивших статус безработного.

Как пояснили в ГСЗ, основной причиной невозможности устроиться на работу для таких кандидатов стало несоответствие между навыками, квалификацией и карьерными ожиданиями соискателей и реальными потребностями работодателей.

Работа в Украине – последние новости

Аналитики "OLX Работа" сообщили, что количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%. В то же время количество откликов выросло на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и в настоящее время составляет 35 тысяч гривень.

В летний сезон в Одессе и Карпатах традиционно растет потребность в работниках сферы обслуживания, торговли и логистики. Больше всего среди них зарабатывают водители, повара и разнорабочие.

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