Названы 8 лучших Android-смартфонов на данный момент: от бюджетных до топов

По мнению авторов рейтинга, сегодня экосистема Android предлагает значительно больший выбор, чем iPhone.

Эксперты британского издания The Independent составили список из восьми лучших Android-смартфонов на данный момент. В него традиционно вошли представители различных ценовых сегментов.

По мнению авторов рейтинга, сегодня экосистема Android предлагает гораздо больший выбор, чем iPhone. Пользователи могут подобрать устройство под свои потребности: с лучшей камерой, максимальным временем работы, необычным дизайном или высокой ремонтопригодностью.

Лучший смартфон на Android – Google Pixel 10 Pro

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Первое место занял Google Pixel 10 Pro. Обзорщики отмечают, что смартфон предлагает лучшую реализацию Android за счет "чистой" оболочки без лишних приложений, глубокой настройкой под себя и интеграции фирменного ИИ Gemini.

Отдельной похвалы удостоилась камера. Алгоритмы вычислительной фотографии Google позволяют получать естественные оттенки кожи и качественные портретные снимки. Среди новых возможностей также выделяется поддержка магнитных аксессуаров Pixelsnap.

Лучший бюджетный Android-смартфон – Honor Magic 8 Lite

Если главным критерием является автономность, а бюджет ограничен $350, эксперты рекомендуют обратить внимание на Honor Magic 8 Lite. Смартфон оснащен аккумулятором 7500 мАч, которого при умеренном использовании может хватить до 3 дней без подзарядки. Также устройство получило яркий 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей, удобный для просмотра видео и игр.

Впрочем, ради столь высокой автономности производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы: сверхширокоугольная камера на 5 мегапикселей и чипсет Snapdragon 6 Gen 4 уступают конкурентам в сегменте.

Лучший Android-камерофон – Oppo Find X9 Ultra

Лучшим смартфоном для мобильной фотографии стал Oppo Find X9 Ultra. Модель получила впечатляющий набор камер: основной модуль на 200 Мп, телефото на 200 Мп с 3-кратным зумом, перископический модуль 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру 50 Мп.

По словам авторов, качество снимков настолько высокое, что в большинстве сценариев Find X9 Ultra способен заменить полноценную зеркальную камеру. Дополняет картину аккумулятор на 7050 мАч, обеспечивающий длительное время работы даже при активной съемке.

Android-смартфон с лучшим экраном – Honor 600 Pro

В категории экранов победителем стал Honor 600 Pro. Главной особенностью устройства стал 6,57-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 8000 нит, что превосходит показатели 99% современных флагманов. Благодаря этому смартфоном комфортно пользоваться даже под ярким солнечным светом.

Также эксперты выделили основную камеру на 200 Мп, которая позволяет кадрировать и приближать снимки без видимой потери качества.

Лучший Android-смартфон среднего класса – Galaxy S25 FE

Устройство работает на базе процессора Exynos 2400, обеспечивает плавную работу системы One UI и получит семь лет обновлений Android, что делает его выгодной покупкой на долгий срок.

Кроме того, смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, а по ощущениям от использования практически не уступает более дорогим Galaxy.

Android-смартфон с лучшим дизайном – Nothing Phone (4a) Pro

Отдельно специалисты отметили Nothing Phone (4a) Pro, назвав его самым необычным Android-смартфоном на рынке. Главной особенностью модели стала фирменная светодиодная система Glyph Matrix и компактная панель Glyph Bar, которые отображают уведомления, время и другую информацию без необходимости постоянно включать экран.

Помимо оригинального внешнего вида телефон получил телефото-камеру с 3,5-кратным оптическим зумом и фирменную оболочку Nothing без лишнего программного обеспечения.

Лучшая Android-раскладушка – Galaxy Z Flip 7

Журналисты высоко оценили выросший внешний дисплей диагональю 4,1 дюйма, позволяющий отвечать на сообщения, пользоваться навигацией и выполнять многие задачи без открытия устройства.

Кроме того, благодаря конструкции смартфон удобно использовать для съемки селфи, а компактные размеры делают его значительно удобнее классических флагманов.

Самый надежный Android-смартфон – Fairphone 6

Его ключевая фишка – возможность самостоятельно заменить практически любой компонент: аккумулятор, камеры, экран и другие детали. Смартфон также поддерживает модульные аксессуары и поставляется с пятилетней гарантией, а новые версии Android будут приходить даже после 2032-го.

Хотя по производительности модель уступает конкурентам в сегменте до 599 евро, эксперты считают ее лучшим выбором для тех, кто ценит экологичность, долговечность и возможность ремонта без похода в сервисный центр.

Ранее компания OnePlus подтвердила, что больше не будет выпускать новые телефоны в Европе, а дальнейшая стратегия бренда будет сосредоточена на Китае. В свою очередь Realmе больше не будет запускать новые устройства в Китае и сосредоточится на глобальном рынке.

Как УНИАН уже рассказывал, дешевые телефоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, который оставляет производителям смартфонов все меньше доступных компонентов.

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