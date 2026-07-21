Как ухаживать за лавандой после цветения, чтобы в следующем году она стала еще пышнее

Чтобы растение радовало вас пышным цветением на протяжении многих лет, за ним нужно правильно ухаживать.

По окончании цветения лаванды важно не оставлять кусты без внимания. Эксперты советуют выполнить несколько простых процедур, которые помогут сохранить здоровье растения и обеспечить его обильное цветение в будущем, пишет Country Living.

Удалять отцветшие соцветия стоит еще во время активного цветения лаванды. Это стимулирует образование новых цветов, а некоторые сорта могут зацвести повторно, хотя вторая волна обычно будет менее обильной.

Впрочем, в конце сезона часть отцветших соцветий лучше оставить. Семена, которые образуются на них, являются источником пищи для птиц, в частности для щеглов.

Видео дня

После того как лаванда отцвела, её важно правильно обрезать. Без регулярного ухода кусты со временем могут стать древесными, потерять форму и привлекательный вид.

Обрезку рекомендуют проводить в конце лета, сразу после окончания цветения, а не откладывать до осени. Во время процедуры следует удалить все отцветшие цветоносы и примерно 2,5 см зеленого прироста.

Некоторые садоводы советуют срезать около 1–3 см, но важно не задевать старые одревесневшие стебли. Лаванда плохо образует новые побеги на такой древесине, поэтому на каждом стебле нужно оставлять зеленую часть – это поможет кусту восстановиться после обрезки.

После цветения лаванде нужен хороший дренаж

По окончании сезона для лаванды важнее подкормки становится правильный уход за почвой. Растение естественным образом растет в сухих условиях и лучше всего чувствует себя в хорошо дренированной почве.

Избыток влаги – одна из главных угроз для лаванды, особенно зимой. Поэтому важно, чтобы её корни не находились в слишком влажной среде.

Кусты хорошо растут на солнечных участках с лёгкой почвой, пропускающей воду. Также лаванду можно выращивать в горшках, на приподнятых грядках или в других местах с хорошим дренажом.

Если на участке тяжелая глинистая почва, лучше высаживать растение в контейнер или на приподнятую грядку. Горшок должен иметь дренажные отверстия, а для посадки следует использовать легкую почву с хорошей водопроницаемостью.

Взрослую лаванду не нужно регулярно подкармливать. Она хорошо растет даже в почвах с невысоким содержанием питательных веществ и обычно не нуждается в удобрениях.

Как размножить лаванду

Получить новые кусты можно с помощью черенков. Для этого в конце осени берут черенки с молодых побегов, выросших в течение сезона.

Такой способ помогает без дополнительных затрат размножить лаванду и заменить старые кусты новыми.

Еще больше интересного о лаванде

Ранее УНИАН писал о том, как собирать и сушить лаванду, чтобы она не потеряла цвет. Как отмечалось в материале, лаванда – универсальное растение, которое приносит человеку много пользы. Например, её боятся клещи. Кроме того, лаванду можно собрать, засушить и использовать в быту.

Вас также могут заинтересовать новости: