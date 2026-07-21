Владельцам Android подсказали, как увеличить время работы смартфона почти на 2 часа

Причиной повышенного расхода заряда может оказаться стандартное приложение Google.

Большинство владельцев Android-смартфонов пытаются продлить время автономной работы, уменьшая яркость экрана или отключая GPS. Однако причиной повышенного разряда может оказаться стандартное приложение Google, которое по умолчанию установлено на каждом Android-устройстве.

Автор MakeUseOf рассказал, что после оптимизации приложения Google ему удалось повысить автономность своего смартфона почти на 2 часа. При этом девайс продолжил нормально работать, хотя некоторые фирменные функции Google стали недоступны.

Первым делом автор отключил ленту Discover – новостную подборку в приложении Google. Для быстрого отображения материалов она заранее загружает статьи и изображения в фоновом режиме, из-за чего смартфон чаще выходит из режима ожидания.

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Отключить Discover можно следующим образом:

открыть приложение Google;

нажать на изображение профиля;

перейти в "Настройки" → "Другие настройки";

отключить Discover.

На некоторых смартфонах производители также позволяют полностью убрать страницу Discover с домашнего экрана.

Следующим шагом стало отключение функции "Hey Google", которая постоянно прослушивает микрофон в ожидании голосовой команды.

Для этого необходимо:

открыть приложение Gemini;

перейти в Меню → Профиль → Настройки;

открыть раздел "Голосовое управление Gemini";

отключить переключатель "Окей, Google".

После этого голосовой помощник по-прежнему можно запускать вручную.

Даже после отключения Discover и "Hey Google" приложение Google продолжает выполнять некоторые задачи в фоне. Поэтому эксперт дополнительно ограничил его работу.

Для этого перейдите по пути: "Настройки" → "Приложения" → "Google" → "Расход заряда приложением" → "Разрешить использование в фоновом режиме".

Это действие уменьшает количество задач в фоновом режиме, сетевую активность и запланированные процессы. Если после изменения настроек перестанут работать нужные функции, ограничение можно в любой момент снять.

После изменения настроек рекомендуется пользоваться смартфоном в обычном режиме пару дней, а затем открыть: Настройки → Батарея → Использование батареи.

Если время фоновой работы приложения Google заметно сократилось, значит изменения дали эффект. Заодно стоит проверить и другие приложение, которые потребляют заряд в фоновом режиме, даже если вы ими практически не пользовались.

Ранее эксперты нашли настройку Android, которая разряжает батарею даже при выключенном экране. И большинство о ней, возможно, даже никогда не слышали.

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