7 корпус ДШВ выглядит так, как должна выглядеть современная армия Украины, - вице-спикер Кондратюк

Зарождался 7 корпус не так давно – всего лишь три года назад.

7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск (ДШВ), выполняющий задачи с использованием новейших технологий, выглядит именно так, как должна выглядеть современная армия Украины.

Об этом накануне, 17 июля, заявила в Днепре вице-спикер Елена Кондратюк во время торжеств по случаю третьей годовщины создания 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

"7-й корпус возник не так давно – всего лишь три года назад. Но на базе очень влиятельных и опытных отдельных бригад. Это, конечно, 25-я, 78-я, 79-я и остальные бригады, на счету которых легендарные подвиги. Каждый день, каждую ночь вы стоите на страже мирной жизни украинцев. Я думаю, 7-й корпус ДШВ сейчас выглядит так, как должна выглядеть современная армия Украины", – сказала она.

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Елена Кондратюк отметила, что 7-й корпус ДШВ выполняет задачи с применением новейших технологий, опираясь на концепцию технологического десанта.

"Война изменила свой характер. И мы понимаем, что сейчас применение искусственного интеллекта и современных видов вооружения спасает жизнь каждого из нас. И прежде всего – вашу жизнь, десантников. Применение инновационных систем и способов ведения войны даст нам возможность идти вперед, побеждать и понимать цену каждой жизни", – отметила она.

Вице-спикер рассказала, что во время зарубежных поездок на встречах слышит много слов о том, что Вооруженные Силы Украины защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

"Иногда это просто пафосные слова. Но на самом деле: все военные и министры обороны, с которыми я встречаюсь за рубежом, говорят о том, что наши военные являются для них образцом", – сказала Елена Кондратюк.

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