Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 21 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,10 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,69/44,73 грн/долл., а к евро – 51,04/51,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 июля вырос на 2 копейки и составил 44,91 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,38 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составил 51,47 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,86 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,85 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составлял 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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