FIFA заработала более $9 миллиардов на самом масштабном Чемпионате мира в истории, - CNBC

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым прибыльным спортивным турниром в истории.

Самый масштабный чемпионат мира по футболу 2026 года завершился 19 июля победой Испании над Аргентиной. Впрочем, главным финансовым победителем турнира стала сама FIFA, которая по итогам года получит рекордный доход, пишет CNBC.

По собственным оценкам FIFA, доход организации за 2026 год превысит 9 миллиардов долларов. Таким образом, этот чемпионат мира по футболу стал самым прибыльным спортивным турниром в истории.

Впервые в финальной стадии соревновались 48 сборных вместо 32 четыре года назад, а количество матчей выросло с 64 до 104. Сам турнир длился шесть недель вместо четырёх.

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Больше матчей означает больше контента для телекомпаний, больше проданных билетов и больше возможностей для рекламодателей, а, значит, и более широкую глобальную аудиторию. Двигателем агрессивной коммерциализации турнира издание называет президента FIFA Джанни Инфантино.

Северная Америка стала идеальным полигоном для тестирования нового формата с 48 командами, но не обошлось и без критики. Прежде всего из-за цен на билеты, которые колебались от 60 долл. до более 10 тыс. долл. При этом, по данным аналитической компании TicketData, средняя стоимость билета превысила 900 долл. Несмотря на опасения относительно доступности билетов, спрос оказался устойчивым. По данным Football Benchmark, на групповом этапе стадионы были заполнены почти полностью – на 99%.

Вдохновленный высокими продажами билетов, Инфантино уже заявлял о возможном расширении турнира до 64 команд в 2030 году.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп активно участвовал в организации турнира, который Соединенные Штаты принимали совместно с Мексикой и Канадой. Трампа и Инфантино связывают тесные отношения. В прошлом году FIFA присудила американскому лидеру свою первую премию мира после того, как он активно, но безуспешно добивался Нобелевской премии мира.

Обнародованная на прошлой неделе финансовая декларация Трампа за 2025 год показала, что Инфантино подарил ему 10 билетов стоимостью 15 тыс. долл. на прошлогодний финал Клубного чемпионата мира FIFA на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

В CNBC добавляют, что турнир 2030 года обещает быть ещё более масштабным. FIFA заложила на его проведение бюджет в 6 млрд долл. Соревнования будут приурочены к 100-летию первого чемпионата мира, и организация уже называет его ещё более привлекательным событием для телерадиокомпаний.

По данным Fortune, победитель чемпионата мира этого года заработает 51 млн долл. В целом FIFA выплачивает средства 48 национальным футбольным ассоциациям по двум направлениям. Призовые в зависимости от того, как далеко команда продвинулась в турнирной сетке, и фиксированные выплаты на подготовку и тренировочный процесс.

Таким образом, каждая из сборных гарантированно получает не менее 12,5 млн долл. за участие в чемпионате мира. Из этой суммы 10 млн долл. выплачиваются за выход в финальную часть и участие в групповом этапе, а остальные 2,5 млн долл. идут на предтурнирную подготовку и организационные расходы.

Чемпионат мира по футболу 2026 – последние новости

19 июля состоялся финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграли сборные Испании и Аргентины. Испания забила гол в ворота Аргентины в начале второго тайма дополнительного времени. Таким образом, сборная Испании стала победительницей, матч закончился со счётом 1:0.

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