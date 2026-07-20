Идеальный пляж для отдыха зависит от даты рождения: вот что говорят нумерологи

Они рассказали, какое побережье подходит для каждого дня рождения – и почему именно.

Дата рождения человека якобы "подсказывает", какой тип пляжного отдыха доставит ему наибольшее удовольствие – от диких и необузданных побережий до тихих уютных бухт, пишет Parade.

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Нумерологи объясняют, что каждая дата рождения несет в себе энергию одного из чисел от 1 до 9, и именно оно определяет, какой пляж станет для человека по-настоящему "своим".

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Месяц рождения при этом не имеет значения – важна только конкретная дата.

Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа

Эти даты находятся под влиянием решительной "единицы", поэтому их обладатели любят вызовы и приключения. Им подходит дикий и живописный пляж Кофете на испанском острове Фуэртевентура – с крутыми скалами и бескрайним побережьем.

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа

Таким людям нужен покой – не зря эти даты связывают с Луной. Лучший выбор для них – камбоджийский остров Ко Ронг, известный своей умиротворённой атмосферой.

Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа

Любознательным личностям скучать на пляже точно не придется. Им рекомендуют Сим-Майл-Бич на Каймановых островах – там всегда найдется, чем заняться.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа

Твердые и настойчивые люди заслуживают роскошного отдыха. Их вариант – индонезийский Пинк-Бич (Розовый пляж) с бирюзовой водой и необычным розовым песком.

Родившиеся 5, 14 и 23 числа

Любителям нестандартных впечатлений предлагают исландский Даймонд-Бич вблизи ледниковой лагуны Йокульсаурлон – место, где волны разбиваются об обломки айсбергов на чёрном песке.

Родившиеся 6, 15 и 24 числа

Таким людям ближе домашний уют и красота. Для них идеальный вариант – американский Кэннон-Бич со скалой Хейстек-Рок, приливными лужами и тропинками для пеших прогулок.

Родившиеся 7, 16 и 25 числа

Замкнутым и скрытным личностям подойдет уединенный Хидден-Бич в Калифорнии – туда мало кто решается добраться, зато там можно побыть наедине с шумом волн.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа

Эти даты отличаются высокими стандартами. Для них рекомендуют пляж принцессы Дианы на островах Антигуа и Барбуда – уединенный и по-настоящему изысканный.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа

Мечтательным и чувственным натурам подходит пляж Сиеста в США: с кристально-голубой водой и белоснежным песком, напоминающим кадр из кинофильма.

Ранее мы писали о датах рождения, которые притягивают удачу, деньги и успех. Нумерологи выделили дни, связанные с Солнцем, Юпитером и Венерой.

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