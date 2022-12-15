Российская мобилизация сработала, считает главнокомандующий ВСУ.

Российская Федерация готовит 200 000 военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - сказал Залужный для The Economist.

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В этом же интервью Залужный дал откровенную оценку российскому командиру Сергею Суровикину. Раньше Залужный хвалил произведения начальника Генштаба ВС России генерала Валерия Герасимова.

Залужный также сказал, какое оружие нужно для ВСУ чтобы восстановить границы по состоянию на 23 февраля.

Война с Россией

Владимир Зеленский ранее заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. В то же время Алексей Арестович предупредил, что в январе и феврале рашисты будут активно наступать, чтобы перехватить инициативу на поле боя.