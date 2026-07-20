'Возможности закладывались 20 лет назад': эксперт опроверг информацию о 'новых Искандерах'

Украина и впредь сможет сбивать модернизированные ракеты, если у неё будут боеприпасы для Patriot, подчеркнул Романенко.

По данным украинских мониторинговых пабликов, РФ модернизировала свою ракету "Искандер", затруднив её перехват. Однако пока эти обновления вызывают сомнения. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Валерий Романенко – авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

В частности, он поставил под сомнение информацию о том, что модернизированные "Искандеры" смогут "скрываться" от украинской системы ПВО на низкой высоте.

"Это баллистическая ракета, она в принципе не способна скрываться на малой высоте. Стандартно у нее высота траектории зависит от дальности. Минимальная высота траектории – это несколько десятков километров. В целом считается, что когда "Искандер" летит в Киев, ракета поднимается на высоту 40–50 километров и после этого падает по классической баллистической траектории", – пояснил Романенко.

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Также он отметил, что РФ действительно могла увеличить маневренность "Искандеров", однако это не является критическим обновлением для имеющихся в Украине систем ПВО.

"В целом возможность маневрирования у этой ракеты закладывалась еще 20 лет назад, при проектировании этой ракеты. Поэтому здесь тоже ничего нового. Разве что, возможно, амплитуда этих маневров немного увеличилась. Но даже несмотря на это, мы, как и раньше сбивали треть баллистических ракет при наличии боезапаса в Patriot, так и продолжаем это делать", – добавил Романенко.

Кроме того, по словам эксперта, нет ничего нового и в том, что РФ может устанавливать на "Искандеры" тепловые ловушки. Романенко отметил, что РФ делала это еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Тогда же они поняли, что наши операторы умеют отличать ложные цели от реальных ракет, поскольку ложные цели очень быстро теряют скорость. И после этого они перестали использовать ложные цели и начали применять средства РЭБ на этих ракетах. Если же они сейчас решили вернуться к этим ловушкам, то, возможно, они нашли какие-то новые их типы. Но пока информации об этом из авторитетных источников не было", – пояснил Романенко.

Что этому предшествовало

Ранее мониторинговый канал "еРадар" сообщал, что войска РФ в ближайшее время могут получить модернизированные баллистические ракеты для комплекса "Искандер". По их данным, обновленная ракета, в частности, способна "скрываться от радаров на малой высоте" и "хаотично маневрировать".

Также сообщалось о том, что эта ракета получит модуль 9Б899 с радиолокационными ловушками, что также затрудняет перехват и вынуждает использовать большее количество перехватчиков.

Российские "Искандеры": важные новости

Напомним, ранее ГУР сообщало, что РФ продолжает удерживать темпы производства баллистических ракет для "Искандеров" на уровне 60 единиц в месяц. По данным разведки, в настоящее время на вооружении в России находится около 200 таких ракет.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что в июле российские оккупанты уже запустили по Украине большее количество баллистических ракет, чем они способны произвести за месяц. Это свидетельствует о том, что РФ использует свои запасы ракет из-за более высокой вероятности поражения.

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