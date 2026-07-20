США нужно быстро учиться на примере российских потерь в войне с Украиной, - аналитик WP

США могут избежать ошибок России, если смогут найти защиту для кораблей и самолетов от дронов.

Украинские инновации в современной войне позволили США увидеть будущее поля боя, не понеся при этом потерь. А удары Украины по оккупированному Крыму и попытки России спасти наиболее ценные военные объекты стали для США наглядным уроком. Они могли посмотреть, какие приемы защитить технику работают, а какие нет. Об этом в колонке для газеты The Washington Post пишет аналитик Брэди Африк из Американского института предпринимательства.

По его мнению, США следует учиться на наблюдениях, а не на собственном опыте. К примеру, в августе 2022 года Россия потеряла девять самолетов за одну украинскую ракетную атаку на авиабазу в Саках. Тогда на этом аэродроме было гораздо меньше защитных укрытий, чем самолетов. А серьезную модернизацию авиабаз с установкой новых ангаров и укрытий Россия начала только в 2025 году.

"США могут избежать повторения ошибок России, более активно защищая воздушные и морские средства до того, как они будут подвергнуты обстрелам", - пишет автор.

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Он считает, что противодействие беспилотникам должно включать обнаружение угроз с воды и воздуха даже во время стоянок в портах или на аэродромах. И советует военным планировщикам вложить значительные средства в защиту кораблей и самолетов стоимостью миллионы и миллиарды долларов от нападений и наблюдения. Китай уже также предпринял шаги по укреплению своих аэродромов, строя там бетонные укрытия.

"Иранские атаки на американские самолеты, базирующиеся на Ближнем Востоке, еще раз продемонстрировали ущерб, который может нанести противник с ограниченными ресурсами, когда самолеты остаются без присмотра на земле", - напомнил аналитик.

Кроме того, защищать нужно и цепочки поставок. Это показала недавняя украинская кампания ударов по российской логистике.

Помимо противодействия атакам война в Украине продемонстрировала важность скорости восстановления поврежденных объектов. Именно поэтому, считает автор, во время атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ Украина выбирает наиболее сложные узлы, увеличивая таким образом время ремонтов.

Он сделал вывод, что армия США уже успешно применила разработанные в Украине наступательные тактики и инновации, включая новые модели БПЛА и морских дронов. Однако американские операции в Иране "дали тревожное представление о том, что может произойти, когда воздушные и военно-морские объекты недостаточно защищены".

Удары по РФ - последние новости

Напомним, что в ночь на 18 июля подразделения Сил обороны Украины ударили по нефтебазе в Московской области России, а также по танкерам, сторожевому кораблю "Светляк" и другим военным объектам противника. В частности, был нанесен удар по нефтебазе "Нафто-Сервис" в Ногинске Московской области.

На фоне ударов РФ продолжает стягивать к Москве и оккупироавнному Крыму ПВО со стратегических направлений. Недавно стало известно, что после 2024 года армия РФ сняла с боевого дежурства в окрестностях Северодвинска 28 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Это значит, что без прикрытия с воздуха остались предприятие, способное строить новые атомные подводные лодки, и крупнейший в стране завод по ремонту атомных кораблей.

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