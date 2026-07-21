Американец построил яркий электрокар из деталей Tesla и удивил весь Лос-Анджелес (видео)

Идея создать такой электромобиль зародилась из-за того, что мужчине не очень нравился внешний вид Tesla Cybertruck.

Американец собрал собственный электромобиль из деталей от Tesla Cybertruck и Model 3. Теперь его автомобиль вызывает ажиотаж в Лос-Анджелесе, пишет Supercar Blondie.

Житель Лос-Анджелеса Дэвид Андреев построил свой электромобиль и назвал его CyberRoadster, так как автомобиль имеет некоторое визуальное сходство со спортивным электромобилем Tesla Roadster второго поколения, который был анонсирован в 2020 году.

Андреев рассказал, что идея создать такой электромобиль зародилась из-за того, что ему не очень нравился внешний вид Tesla Cybertruck. Однако американец увидел в нем потенциал, поэтому решил поэкспериментировать.

Видео дня

Мужчина взял шасси от подержанного Tesla Model 3, разобрал Tesla Cybertruck до самого каркаса и установил детали на свой собственный электромобиль. В нем используется электромотор от Tesla Model 3, но часть оптики взята от Tesla Cybertruck.

В одном из своих видео Андреев показал, как прохожие реагируют на CyberRoadster. Некоторые водители, останавливаясь на светофорах, с восхищением хвалили машину. Один велосипедист даже врезался в мусорный бак, потому что засмотрелся на этот автомобиль.

Андреев считает, что больше всего привлекает внимание цвет его электрокара - красный Candy Apple Red. На кузов автомобиля нанесено 12 слоев краски, что придает ему такой глубокий оттенок.

Блогер сравнил цены на новые и подержанные электромобили

Ранее ведущий канала High Peak Autos проанализировал цены на подержанные электромобили и пришел к неприятному выводу. Автор отмечает, что в последние годы рынок пережил одну из самых сильных волн падения стоимости автомобилей.

По его словам, электромобили премиального сегмента потеряли десятки тысяч долларов в цене, благодаря чему покупатели на вторичном рынке получили возможность приобрести роскошные и мощные модели за значительно меньшие деньги.

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