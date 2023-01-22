Новое нападение россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно, отметили в ГУР Минобороны Украины.

Решающим временем в войне Украины с Россией будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое наступление РФ.

Если новое вражеское наступление будет провальным, то это станет крахом президента России Владимира Путина и всей РФ, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Delfi.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - сказал он.

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По его словам, новое нападение врага на Киев со стороны Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на южной части украинского государства.

Скибицкий сообщил, что примерно в феврале-марте будут бои за Донецкую и Луганскую области.

"...основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "специальную военную операцию" - полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Примерно в феврале-марте будут бои за эти области...", - сообщил представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что мы, возможно, сможем говорить о завершении войны с Россией, когда позади будут весна и начало лета.

Война Путина против Украины - что надо знать

Представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов 21 января говорил, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет, а беларуский псевдопрезидент Александр Лукашенко водит за нос Владимира Путина.

В конце 2022 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупреждал, что противники еще раз попытаются захватить Киев. По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, РФ может напасть на Украину с собственной территории.

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