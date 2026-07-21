'Путин не знает, чего мы хотим': Джонсон назвал способ закончить войну в Украине

Джонсон считает, что Дональд Трамп способен жестко надавить на Путина и заставить его остановиться.

Пока Запад не продемонстрирует Владимиру Путину свою четкую позицию в отношении Украины, российский диктатор не завершит войну. Об этом заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в интервью Sky News.

"Нам нужно покончить с этим делом. Одна из причин, по которой оно до сих пор не закончилось, заключается в том, что Путин на самом деле не знает, чего мы, Запад, хотим. Пока Путин будет считать, что у него есть шанс сохранить неопределённость в отношении Украины, он будет продолжать нападать", - уверен Джонсон.

При этом он подчеркнул, что один из способов закончить войну – это принять Украину в НАТО.

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"Чтобы Вашингтон, Лондон, Париж – везде – вновь заявили о том, что раньше было официальной политикой, а именно: Украина должна вступить в НАТО", - заявил политик.

Также Джонсон считает, что именно президент США Дональд Трамп способен жестко надавить на Путина и заставить его остановиться.

"Трамп может оказаться именно тем человеком, который сможет по-настоящему надавить на Путина и довести дело до конца. И нет никаких сомнений в том, что когда речь заходит о внешнеполитических инициативах, этот человек готов пойти на довольно жесткие меры", - отметил он, добавив, что Трамп стал первым американским президентом, применившим силу против Ирана.

Когда закончится война - прогнозы

Президент США предположил, что война в Украине может завершиться еще до окончания его срока полномочий в 2029 году. Также он считает, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на мирное соглашение.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что быстрого мира не будет, ведь, учитывая жесткую позицию России и Путина, все ожидают от него эскалации. Туск считает, что РФ захочет продолжить эту войну как минимум до зимы.

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