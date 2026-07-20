Украинские военные сбили новейшую российскую ракету 'Бандероль' из 70-летней зенитной пушки

Более того, пушки Bofors L70 на вооружении украинских военных не имеют значительных модификаций.

Бойцы 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сбили российские ракеты типа S8000 "Бандероль" и Х-59 с помощью старых шведских 40-мм зенитных пушек Bofors L70. Такого результата добился экипаж "Чаклун" во время работы вблизи Одессы, говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что экипаж сбил одну из ракет во время работы вблизи Одессы. На следующий день еще одну ракету перехватил экипаж "Хантер" вблизи другого города на юге.

Как пишет Defense Express, эти случаи являются ярким доказательством полезности зенитных пушек Bofors L70, которые стоят на вооружении различных стран мира еще с 1950-х годов. Более того, эта пушка была разработана еще в конце 1940-х годов.

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Аналитики обратили внимание на то, что Bofors L70 на вооружении 121-й ОБрТРО не имеют значительных модификаций, кроме новых прицельных средств. Поэтому наведение на воздушные цели, вероятнее всего, осуществляется вручную.

Также аналитики напомнили, что пушки Bofors L70 были отправлены в рамках военной помощи Украине Литвой, о чем объявили в 2023 году. Также известно, что это оружие Силы обороны Украины получили и от Нидерландов.

Россияне сбили свой же носитель крылатых ракет "Бандероль" в Крыму

Напомним, что ранее OSINT-аналитик Special Kherson Cat опубликовал видео, на котором запечатлено, как в поле в Крыму догорает российский дрон. Этот беспилотник был идентифицирован как "Орион", который является носителем крылатых ракет "Бандероль".

OSINT-аналитик с ником Dominik определил, что крушение беспилотника произошло вблизи поселка Ивановка в Крыму, в 13 км от Керчи и в 11 км от аэродрома, на котором базируются эти дроны.

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