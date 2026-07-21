Кофе способен помочь организму бороться со стрессом и старением, - ученые

Ученые заметили, что определенные соединения, содержащиеся в кофе, могут активировать рецептор NR4A1.

Кофе неоднократно связывали с увеличением продолжительности жизни и снижением риска развития ряда хронических заболеваний. Однако ученые до сих пор не до конца понимают биологические процессы, которые могли бы объяснить эти положительные эффекты.

Как пишет ScienceDaily, новые результаты исследования, проведенного в Колледже ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M, указывают на один из возможных ответов. Ученые заметили, что определенные соединения, содержащиеся в кофе, могут активировать рецептор NR4A1, который приобретает все большее значение в исследованиях старения, реакций на стресс и заболеваний.

"Кофе обладает хорошо известными оздоровительными свойствами. Мы показали, что некоторые из этих эффектов могут быть связаны с тем, как соединения кофе взаимодействуют с этим рецептором, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом", – заявил доктор Стивен Сэйф, заслуженный профессор и заведующий кафедрой ветеринарной токсикологии имени Сида Кайла на факультете ветеринарной физиологии и фармакологии VMBS.

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Как NR4A1 помогает защищать организм

Отмечается, что NR4A1 входит в группу ядерных рецепторов, которые помогают контролировать активность генов, когда организм подвергается стрессу или повреждению тканей. В более ранних исследованиях Сэйф и его коллеги охарактеризовали NR4A1 как "датчик питательных веществ".

"Если повредить практически любую ткань, NR4A1 реагирует, чтобы уменьшить это повреждение. Если удалить этот рецептор, повреждение будет более серьезным", - объяснил Сэйф.

Ученые установили связь NR4A1 с воспалительными процессами, метаболизмом и восстановлением тканей. Каждый из этих процессов тесно связан с возрастными заболеваниями.

Какой механизм может лежать в основе полезных свойств кофе

Ранее ученые уже установили связь между употреблением кофе и снижением риска развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и метаболических заболеваний. Однако эти исследования не объясняли, как именно кофе может оказывать защитное действие.

Сэйф и его команда считают, что NR4A1 может быть одной из составляющих этого объяснения. Исследователи обнаружили, что несколько соединений, содержащихся в кофе, могут связываться с NR4A1 и изменять его активность. К наиболее активным из них относятся полигидроксильные и полифенольные соединения, такие как кофейная кислота.

Более того, в лабораторных моделях эти соединения также изменяли поведение клеток способами, связанными с защитой от заболеваний. Они уменьшали клеточное повреждение и замедляли рост раковых клеток.

Ученыее в ходе эксперимента удалили NR4A1 из клеток. Сразу после этого защитные эффекты исчезли. Этот результат стал дополнительным доказательством того, что рецептор способствует проявлению по крайней мере некоторых биологических эффектов кофе.

По словам ученых, кофеин, вероятно, не является основным источником защитных эффектов этого кофе. Вместо этого, как оказалось, более сильное влияние на NR4A1 оказывают природные соединения, которые также присутствуют во многих фруктах и овощах.

Это открытие может помочь объяснить, почему в крупных популяционных исследованиях как кофе с кофеином, так и кофе без кофеина связывают с одинаковыми преимуществами для здоровья.

Что происходит с мозгом, если внезапно перестать пить кофе

Ранее в Verywell Health рассказали, что на самом деле произойдет с мозгом человека, если он внезапно перестать пить кофе. Оказывается, что резкий отказ от напитка часто сопровождается неприятными симптомами.

Регулярное употребление кофе заставляет мозг адаптироваться к постоянному присутствию кофеина. Ученые объясняют, что уже через несколько дней после резкого отказа от кофе организм начинает перестраиваться, и человек может ощутить положительные изменения.

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