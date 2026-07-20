Сверхзвуковой самолет сможет сократить время перелета из Лондона в Сидней до 3 часов

По замыслу разработчиков, самолёт будет взлетать с обычной взлётно-посадочной полосы, после чего подниматься в верхние слои атмосферы.

Путешествия между Великобританией и Австралией в будущем могут занимать всего около трех часов. Как сообщает Express, такую возможность открывает новая авиационная технология, которая сейчас проходит подготовку к испытаниям в Великобритании.

Речь идет об экспериментальном летательном аппарате Invictus, способном развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

По замыслу разработчиков, самолет будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, после чего подниматься в верхние слои атмосферы, где сможет разогнаться до гиперзвуковой скорости и быстро преодолевать межконтинентальные маршруты.

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Пока что Invictus не предназначен для перевозки пассажиров, однако его испытания могут стать важным шагом на пути к появлению коммерческих гиперзвуковых авиаперелетов.

Директор космопорта Spaceport Machrihanish Гордон Стивенсон, участвующий в проекте запуска первых испытательных полётов, отметил, что в перспективе путешествие в австралийский Сидней может занимать всего три часа.

"До Сиднея можно будет добраться примерно за три часа. Все будет зависеть от скорости полета и от того, насколько успешной окажется эта технология. Но это было бы действительно невероятно", – сказал он.

До пассажирских рейсов ещё далеко

Впрочем, эксперты призывают не ожидать появления таких рейсов в ближайшее время.

Специалист по авиации доктор Тони Стентон, консультант компании Strategic Air, заявил телеканалу Nine News, что хотя подобные полёты технически возможны, они ещё очень далеки от полноценной коммерческой эксплуатации. По его словам, между демонстрацией экспериментального гиперзвукового самолета и запуском безопасных, надежных и экономически выгодных регулярных рейсов существует огромная разница.

Стентон отметил, что на данный момент это лишь долгосрочная цель авиационной отрасли. Основные трудности связаны с экстремальными условиями полёта.

"Самолет должен выдерживать чрезвычайно высокие температуры, колоссальные нагрузки на конструкцию и двигатели, сложные требования к топливной и тепловой системам, а также соответствовать очень жестким стандартам безопасности полетов", – пояснил эксперт.

Прежде чем такие самолеты смогут перевозить пассажиров, они должны пройти масштабную программу испытаний и проверок.

Билеты вряд ли будут дешевыми

Даже после появления подобных самолетов их эксплуатация, вероятно, останется очень дорогой. Ожидается, что на борту будет немного пассажиров, а стоимость билетов станет чрезвычайно высокой.

Поэтому эксперты считают маловероятным, что такие самолеты будут выполнять обычные регулярные авиарейсы. Скорее всего, их будут использовать в качестве бизнес-джетов или для правительственных и премиальных перевозок.

Несмотря на то, что трехчасовой перелет в Австралию пока остается делом будущего, уже в ближайшие годы между Лондоном и Сиднеем может быть запущен самый длинный беспосадочный коммерческий рейс в мире.

Ожидается, что перелет будет длиться до 22 часов, а продажа билетов на новый маршрут должна начаться уже в феврале следующего года.

Больше об интересных проектах, реализуемых в мире

Ранее сообщалось, что впечатляющий инфраструктурный проект обретает реальные очертания посреди Атлантического океана – миллионы тонн песка используются для создания новой территории, на которой будет построен город, по площади сопоставимый с Манхэттеном. Проект реализуется в Нигерии, где недалеко от мегаполиса Лагос развивается "Эко Атлантик". Проект направлен на расширение площади, доступной для застройки, и одновременно на защиту побережья от эрозии.

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