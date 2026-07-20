Почему на экране iPhone мигает красный огонек: ответ оказался простым

Это не ошибка и не скрытая запись, а особенность работы системы распознавания лица Face ID.

Владельцы iPhone все чаще начали задаваться вопросом, почему в темноте на дисплее появляется мигающий красный свет и не ведется ли слежка. Как оказалось, причин для беспокойства нет – это нормальная работа системы Face ID, пишет BGR.

Красное мерцание около фронтальной камеры связано с модулем TrueDepth. Он проецирует на лицо 30 000 инфракрасных точек и создает его точную 3D-карту. Сам инфракрасный свет невидим для человека, однако его можно заметить в темноте или через объектив другой камеры.

Кроме разблокировки смартфона, эти датчики отвечают за работу функции "Распознавание внимания" (Attention Aware). Благодаря ей iPhone понимает, когда пользователь смотрит на экран, не отключает дисплей во время чтения и может автоматически уменьшать громкость уведомлений.

Видео дня

Кроме того, Face ID используется для подтверждения покупок, авторизации в приложениях и доступа к сохраненным паролям. Эта технология доступна практически на всех моделях iPhone, выпущенных после iPhone X, а также на современных iPad.

При этом красный свет не стоит путать с оранжевым индикатором микрофона. Последний появляется в правом верхнем углу экрана (или в области Dynamic Island на новых моделях), когда какое-либо приложение получает доступ к микрофону. Это элемент системы конфиденциальности iOS, предупреждающий пользователя о записи звука.

Как выключить красный огонек на iPhone

Полностью отключить красное мерцание нельзя, поскольку оно связано с работой Face ID, датчика приближения и других функций смартфона. Но его можно сделать менее заметным, если отключить функции, которые регулярно сканируют лицо пользователя.

Для этого необходимо открыть "Настройки" → "Face ID и код-пароль", ввести код доступа и отключить пункт "Функции распознавания внимания" (Attention Aware Features).

При желании также можно деактивировать опцию "Распознавание внимания" (Require Attention for Face ID), которая заставляет пользователя смотреть на экран перед разблокировкой устройств. Следует учитывать, что после этого часть интеллектуальных функций iPhone перестанет работать

Ранее эксперты назвали 4 главных ошибки при зарядке iPhone, которые ускоряют износ аккумулятора.

Напомним, Apple недавно открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут протестировать новую систему за два месяца перед финальным выпуском.

Вас также могут заинтересовать новости: