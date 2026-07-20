Цены на топливо в Украине резко выросли: сколько уже стоит

Больше всего подорожали дизельное топливо и бензин А-95.

За выходные средние цены на топливо в Украине на автомобильных заправках выросли в пределах 1,4–2,2%. Больше всего в денежном выражении подорожал бензин марки А-95 премиум – на 1,74 грн (+2,2%). По состоянию на понедельник, 20 июля, он стоит в среднем 80,73 грн, сообщает портал Минфина.

Стоимость обычного бензина А-95 выросла на 1,5 грн (+2%) и составляет 76,57 грн за литр. Бензин марки А-92 подорожал на 0,98 грн (+1,4%) – до 71,46 грн за литр.

Еще одним лидером подорожания стало дизельное топливо. Оно подорожало на 1,7 грн (+2,2%) и сейчас стоит 78,8 грн/л. В то же время стоимость автомобильного газа с 17 июля не изменилась – его по-прежнему продают в среднем по 40,02 грн/л.

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Цены на нефть и бензин – главные новости

Из-за очередной эскалации боевых действий между США и Ираном на Ближнем Востоке, которая привела к почти полной остановке движения танкеров через Ормузский пролив, мировые цены на нефть вновь выросли. Так, стоимость нефти марки Brent 20 июля выросла на 2% и превысила 90 долларов за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 84,2 долл. за баррель. Она подорожала на 1,71 долл., или на 2,07%, до самого высокого уровня с 12 июня.

Топливо дорожало – однако не так активно – и на прошлой неделе. Так, с 15 на 16 июля средняя розничная стоимость дизельного топлива выросла на 20 коп./л, до 76,48 грн/л, бензина А-95 – на 17 коп./л, до 74,86 грн/л. Автомобильный газ оставался на отметке 40,03 грн/л.

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