В Киеве нетрезвый водитель BMW на полной скорости снес двух велосипедистов (фото)

Прибор показал в его крови 0,32 промилле алкоголя.

27-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП в Киеве, сбив на полной скорости двух велосипедистов. От полученных травм 17-летний велосипедист погиб на месте аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Установлено, что 18 июля мужчина ехал за рулем BMW по Бориспольскому шоссе из Киева в направлении села Счастливое. В это время по обочине дороги двигались двое велосипедистов – отец и сын.

Отмечается, что во время обгона другого автомобиля с правой стороны подозреваемый выехал на обочину, обозначенную сплошной линией дорожной разметки, и совершил наезд на велосипедистов, ехавших впереди. После этого водитель BMW столкнулся с учебным автомобилем KIA Rio.

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"От полученных травм 17-летний велосипедист скончался на месте ДТП, его 44-летнего отца госпитализировали. Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал в его крови 0,32 промилле алкоголя. Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК. Мужчине сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель велосипедиста (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса)", – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в суд направлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Смертельные ДТП – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Бродах на Львовщине в результате ДТП погибли трое несовершеннолетних, ещё двое получили травмы.

Смертельная авария произошла ночью 20 июля. По данным правоохранительных органов, 24-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением на закругленном участке дороги. Автомобиль съехал на обочину, врезался в дерево и бетонную электроопору, после чего перевернулся.В салоне находились шесть человек – водитель и пять несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии три девушки – две 16-летние и одна 15-летняя – погибли на месте. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также получил травмы 17-летний юноша, который после ДТП самостоятельно обратился за медицинской помощью.

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