В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, сообщают источники издания.

Российская Федерация готовится объявить новую волну мобилизации с целью отправить на фронт до 500 тысяч человек.

Как сообщает британская газета The Times, ссылаясь на данные западной разведки, решение может быть принято в течение ближайших нескольких недель.

Якобы к апрелю, когда погода станет более благоприятной, россияне хотят отправить на фронт до полумиллиона человек для "нового масштабного наступления".

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"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", – сказал изданию неназванный чиновник.

Новая мобилизация в России

В конце сентября РФ объявила частичную мобилизацию с целью призвать 300 человек. На фоне мобилизации, по данным росСМИ, из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн мужчин. Спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об итогах мобилизации, однако мобилизационные мероприятия в стране после этого не прекратили.

Вскоре мобилизованных начали отправлять на фронт. Они не получали должной подготовки и получали скудное обеспечение.

Украинская разведка сообщала, что уже 15 января страна-агрессор, которая несет значительные потери в войне против Украины, может начать новую волну мобилизации.

Генштаб информировал, что Кремль уже предпринимает меры для предотвращения массового бегства мужчин из страны на фоне мобилизации. Кроме того, с конца декабря многодетные отцы в РФ не имеют права на получение отсрочки от мобилизации.

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