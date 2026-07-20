Генеральный штаб прояснил ситуацию с отставкой Сырского

Сегодня не стоит ждать решения об увольнении Сырского, подчеркнули в Офисе президента.

Информация, появившаяся в СМИ и соцсетях о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского с должности, не соответствует действительности.

Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВСУ.

Также сообщается, что начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности.

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В Генштабе напомнили, что освобождение от этих должностей происходит на основании указа президента Украины.

В свою очередь советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин призвал журналистов более осторожно относиться к данным из анонимных Telegram-каналов, которые уже сообщили о якобы отставке Сырского.

"Я бы сегодня не ждал (речь идет о решении по главнокомандующему)", – отметил он.

Литвин назвал некорректной информацию о том, что сегодня на штабе будет обсуждаться вопрос о новом главнокомандующем:

"Это некорректно. Ставка вообще не для этого, а для того, чтобы обсудить запросы от командиров корпусов по снабжению и некоторые организационные решения второстепенного порядка".

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники распространили информацию о том, что Сирский ушел в отставку.

Ситуация вокруг отставки Сырского

Как сообщал УНИАН, 18 июля Finance Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Офиса президента написала, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Сирского, пытаясь найти выход из крупнейшего за время своего президентства кризиса военного руководства.

Как сообщил изданию источник, президент готов отстранить Сырского от должности, если найдет командира, который сможет обеспечить плавную передачу полномочий и в то же время сохранить надежную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

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