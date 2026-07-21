Россия обстреляла ТРЦ и многоэтажное здание в Сумах: среди пострадавших есть дети

Двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажного дома в Сумах.

В понедельник, 20 июля, около 21:00 в Заречном районе города зафиксировано попадание вблизи жилого многоквартирного дома, сообщил в Telegram-канале начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

По его данным, двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажного дома в Сумах.

"В больницах оказывают медицинскую помощь раненым – 8-летнему мальчику и 16-летней девочке. Повреждения нетяжелые", – написал Григоров.

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Он добавил, что остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Начальник Сумской ОГА отметил, что враг на этом не остановился и продолжил атаки на город. В этом районе Сум прозвучали еще два удара, в результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра.

"Все попадания – по гражданским объектам. Россияне сознательно наносили удары по территории, где расположены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – подчеркнул он.

Григоров сообщил, что из-за того, что вражеские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу для спасателей и других служб, ликвидация последствий удара затруднена.

"Масштабы разрушений значительны. Но самое ценное – человеческие жизни. Именно их мы должны в первую очередь уберечь", – подчеркнул он.

Последствия недавних атак РФ по Одесской области

Ранее УНИАН сообщал, что армия РФ вновь атаковала Одессу и Одесскую область ракетами. В частности, в областном центре произошло попадание в инфраструктуру, известно о нескольких погибших и раненых. Начальник Одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил о трех погибших и трех пострадавших. Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что оккупанты атаковали гражданское предприятие. Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что пострадали 7 гражданских лиц, среди которых – несовершеннолетний.

Также мы писали, что в пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что найдены четыре погибших моряка с турецкого гражданского судна GOLDEN LEO, по которому 19 июля Россия нанесла три ракетных удара. Таким образом, число погибших возросло до 10 человек – 9 членов иностранного экипажа и украинский лоцман. В прокуратуре добавили, что ещё семь человек получили травмы. Среди погибших – иностранные моряки в возрасте от 19 до 53 лет, также погиб 66-летний украинский лоцман.

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