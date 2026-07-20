Зеленский предложил Федорову новую должность, но тот хочет вернуться в Минобороны, - FT

Президент Украины предложил Федорову руководящую должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-министру обороны Михаилу Федорову другую должность с широкими полномочиями. Однако Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и других источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, Зеленский выдвинул Федорову соответствующее предложение в минувшие выходные. Они отметили, что последние четыре дня Зеленский провел на встречах с военным командованием и политическими советниками, пытаясь найти выход из кризиса.

Источники рассказали журналистам, что президент Украины предложил Федорову руководящую должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины с прямым доступом к нему и полномочиями по контролю за инновациями в сфере обороны и военной реформой.

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Собеседники издания отметили, что, согласно предложенной схеме, Федоров курировал бы программы в области оборонных технологий и работу по наращиванию производства оружия дальнего радиуса действия, что позволило бы ему продолжать продвигать реформы за пределами Министерства обороны и военного командования. Федоров также мог бы заниматься привлечением иностранных инвестиций в оборонную промышленность Украины.

По словам осведомленных источников, Зеленский провел с Федоровым встречу продолжительностью около шести часов в минувшие выходные и поддерживал с ним связь почти ежедневно с момента его увольнения. Президент предложил экс-министру обороны несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли, но тот отклонил все предложения.

"Сейчас у него (Михаила Федорова - УНИАН) большое влияние. Он хочет одного: чтобы его восстановили в должности министра обороны", - подчеркнул в разговоре с журналистами один из источников.

Зеленский провел беседу с Федоровым и Сырским

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "решение по армии" после переговоров с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Зеленский отметил, что у него был долгий разговор с Федоровым. Экс-министр обороны подтвердил это и добавил, что "изменения обязательно будут".

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