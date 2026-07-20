Входит ли кофе в дневную норму воды: эксперты раскрыли все нюансы

Выпитая вами чашка кофе также поддерживает водный баланс, однако есть важные нюансы.

Для многих людей кофе – первый и главный напиток дня. Вместе с тем, бытует распространенное мнение, что кофе обезвоживает организм. Неудивительно, что многие задаются вопросом, можно ли пить кофе вместо воды и как он влияет на водный баланс.

Если коротко обобщить, то эксперты утверждают, что выпитая чашка кофе входит в дневную норму потребления воды, однако стоит знать меру, и не всем людям такой способ пополнения жидкости подойдет. Какие нюансы стоит учитывать любителям этого напитка - объясняет портал marthastewart.com.

Влияние кофе на гидратацию

Хотя кофеин обладает умеренным мочегонным эффектом, вода в чашке кофе, как правило, компенсирует эту потерю жидкости, объясняют диетологи Алисса Смолен и Лорен Манакер.

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"Мочегонный эффект, как правило, незначителен и часто уменьшается у людей, которые регулярно пьют кофе. Проблемы чаще возникают, когда человек значительно превышает это количество, особенно если он не пьет другие жидкости", – добавляет Манакер.

Эксперты подчеркивают, что кофе не может полностью заменить потребление воды. Обычная вода остается лучшим источником увлажнения, поскольку кофе также содержит кофеин и часто смешивается с сахаром, сливками или ароматизированными сиропами.

Признаки того, что вы выпили слишком много кофе

Для большинства здоровых взрослых до 400 миллиграммов кофеина в день – примерно три-четыре чашки заваренного кофе по 240 мл – обычно считается безопасным, говорят Манакер и Смолен.

Тем не менее, ваш организм может сигнализировать о том, что вы выпили слишком много кофе и недостаточно других жидкостей. Проблемы со сном, тревожность, нервозность или частые походы в туалет могут быть признаками того, что пора сократить потребление кофе, говорит Смолен.

Кому следует быть осторожнее с кофе как средством для регидратации

Беременным женщинам, как правило, следует ограничивать потребление кофеина до 200 миллиграммов в день и отдавать приоритет воде для восполнения жидкости. Тем, кто особенно чувствителен к кофеину, а также людям с определенными проблемами сердца, артериального давления, мочевого пузыря, почек или ограничениями в потреблении жидкости, также следует избегать чрезмерного употребления кофе, говорит Манакер.

Но для тех, у кого нет особых проблем со здоровьем или заболеваний, кофе может вписаться в сбалансированный режим потребления жидкости.

Ранее эксперт объяснила, сколько воды нужно пить в день и от чего это зависит.

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