Энди Бернем стал новым премьер-министром Британии и обратился к Зеленскому

Бернем заявил, что у президента Украины не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима.

Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей первой речи с Даунинг-стрит он заявил, что в первую очередь он позвонит президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

"Сегодня я очень четко скажу президенту Зеленскому, что никаких изменений нет. Я буду с ним на 100%, как и Кир Стармер", - сказал Бернем.

Новый премьер-министр Британии отметил, что уже работал с украинскими мэрами в своей предыдущей должности мэра Большого Манчестера. Он подчеркнул, что использует этот опыт в своей новой роли.

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"У президента Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, она будет рядом с ним, и я лично буду рядом с ним", - добавил Бернем.

Что Бернем говорил об Украине

Напомним, что ранее Энди Бернем пообещал продолжать поддержку Украины на том же уровне, что и его предшественник - Кир Стармер. Он подчеркнул, что его внешнеполитическими приоритетами на посту главы правительства будут повышение национальной безопасности Британии, укрепление действующих альянсов, расширение сотрудничества с Европой, а также поддержка Украины в войне с Россией.

Бернем заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Он добавил, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине.

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