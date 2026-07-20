'Трамп может получить тарифное оружие': обозреватель WSJ рассказал о недостатках законопроекта Грэма

Гарелл отметил, что Конгресс должен сначала внести изменения в законопроект.

Накануне смерти сенатора Линдси Грэма он вместе с группой коллег из обеих партий объявил, что им удалось достичь соглашения с администрацией Трампа по законопроекту о введении новых санкций США против России. Теперь коллеги Грэма хотят принять этот законопроект в его честь, пишет Питер Гарелл в статье Wall Street Journal.

Однако Гарелл отметил, что Конгресс должен сначала внести в него изменения. В нынешнем виде законопроект предоставит президенту США Дональду Трампу новый правовой инструмент для продолжения его разрушительных торговых войн.

Автор статьи считает, что Конгресс США прав, усиливая давление на Россию, экономика которой находится под давлением из-за предыдущих раундов санкций со стороны США и Европы, а также из-за усиления ударов беспилотников с территории Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, военным предприятиям и другой экономической инфраструктуре.

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Однако главным элементом законопроекта Грэма, как указывается в статье, является предоставление Трампу нового инструмента для введения масштабных американских пошлин в отношении стран, закупающих нефть или газ у России.

"Он почти наверняка использует этот инструмент в качестве юридического повода для угроз введения пошлин как в отношении американских друзей, так и союзников и противников", – прогнозирует Гарелл.

Он отмечает, что с момента своей второй инаугурации глава Белого дома руководил историческим повышением таможенных тарифов США, которые сейчас находятся на самом высоком уровне с 1930-х годов.

"Однако статья I, раздел 8 Конституции предоставляет право устанавливать таможенные тарифы именно Конгрессу, а не президенту. Поэтому Трамп был вынужден опираться на законодательные акты, в которых Конгресс делегировал часть этих полномочий исполнительной власти, что вызвало сопротивление со стороны судов", – поясняется в публикации.

Законопроект Сената о санкциях против России предоставит Трампу новый правовой инструмент для повышения таможенных тарифов до 100% для стран, закупающих наибольшие объемы российской нефти и природного газа.

Гарелл отметил, что сторонники законопроекта рассматривают это как средство давления на Китай и Индию – двух крупнейших импортеров российской нефти. Однако многие союзники США также продолжают импортировать меньшие объемы российских энергоносителей.

Причиной этого зачастую является устаревшая энергетическая инфраструктура, построенная много лет назад, которая не позволяет без труда получать поставки из других источников.

Автор отметил, что к странам, импортирующим российскую нефть и природный газ в этом году, относятся Европейский Союз, Япония, Турция, Бразилия и Южная Корея.

"Нечеткие формулировки в законопроекте, наделяющие президента полномочиями вводить такие же разрушительные пошлины против стран, способствующих "уклонению от нефтяных санкций", могут предоставить Трампу еще более гибкий инструмент для угроз введения пошлин против стран, которые ведут незначительный бизнес с российским энергетическим сектором", – объясняет Гарелл.

Он добавил, что президент США мог бы использовать эти остаточные объемы импорта энергоносителей в качестве правового основания для введения широкомасштабных пошлин на товары, которые США импортируют из этих стран, даже если истинная причина введения пошлин не имеет ничего общего с российской энергетикой, а связана исключительно с его последними международными конфликтами.

Однако существует лучший способ оказать давление на Москву – и он предусмотрен в других положениях законопроекта Грэма.

"Вместо того чтобы предоставлять Трампу новый инструмент в виде пошлин, Конгресс должен ужесточить санкции против компаний, которые на самом деле закупают большие объемы российских энергоносителей – прежде всего в Китае, а также, в меньшей степени, в Индии и среди союзников США, – а также против банков, осуществляющих клиринг их платежей, и перевозчиков, страховщиков и других компаний, способствующих поставкам российских энергоносителей", – говорится в статье.

Предполагается, что обязательные санкции против крупных покупателей российских энергоносителей, подкрепленные строгим контролем за их выполнением и ресурсами для их обеспечения, гораздо эффективнее сократили бы экспортные доходы России, чем пошлины.

Кроме того, отметил автор статьи, президенту США было бы гораздо сложнее использовать их в качестве средства давления в торговом споре, не имеющем к этому никакого отношения.

Гарелл высказал мнение, что коллеги Грема правы: принятие законопроекта о санкциях против России стало бы достойной данью памяти сенатору, который на протяжении многих лет был сторонником жесткой политики в отношении России.

"Однако эта дань должна быть в виде законопроекта, который будет оказывать давление на Москву, не предоставляя при этом президенту нового "тарифного оружия", которое он сможет направить против всех остальных", – подчеркнул он.

Смерть Линдси Грэма: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Politico, некоторые союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что без Грэма не будет кому помочь урегулировать бурные отношения Трампа с Зеленским. Отмечается, что американский сенатор также был важным посредником в соглашении о полезных ископаемых, заключенном между Вашингтоном и Киевом в 2025 году. Издание отмечает, что пока неясно, кто станет главным защитником Украины со стороны республиканцев и удастся ли им заручиться поддержкой Трампа.

Также мы писали, что дочь бывшего спецпосланника Дональда Трампа в Украине Кита Келлога Меган Моббс призвала расследовать внезапную смерть 71-летнего Линдси Грэма. По её мнению, официальная формулировка "остановка сердца" является недостаточной. По её словам, американское общество имеет право на полную ясность, учитывая высокий уровень угроз и ключевую роль, которую Грэм играл в противостоянии главным противникам США.

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